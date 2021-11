Prima di Sanremo giovani Senza_cri decide di donare “Amor/25 novembre”, brano contro la violenza di genere

Il 2021 è un anno importante per la cantautrice Senza_cri che, in linea con il suo carattere empatico e sempre riconoscente alla vita, decide di regalare il brano Amor/25 Novembre, una canzone contro la violenza di genere, a chiunque vorrà utilizzarla oggi, nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, e in futuro.

Dicevamo che questo 2021 è importante per Senza_cri. La ragazza infatti, a soli 21 anni, è già stata notata dal Premio Tenco che l’ha invitata ad esibirsi sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione della manifestazione lo scorso 23 ottobre. E poi c’è stata la partecipazione ad Area Sanremo 2021 dove è stata scelta tra i 21 vincitori della manifestazione e, successivamente, selezionata da Amadeus per Sanremo giovani 2021.

Vedremo quindi Senza_Cri il prossimo 15 dicembre in prima serata su Rai1 giocarsi la possibilità di entrare nel cast del Festival di Sanremo 2022 con il brano A me.

SENZA_CRI AMOR/25 NOVEMBRE

E così, prima di Sanremo Giovani, la cantautrice sceglie di far uscire un brano contro la violenza sulle donne. Del resto i telegiornali quotidianamente portano nelle case di tutti violenze, aggressioni e omicidi perpetrati sulle donne in nome di un amore che, invece, è l’incapacità di accettare l’altro come essere umano invece che come proprietà.

Poi capita che un giorno una notizia ti colpisce più delle altre e se sei un artista si può trasformare in una canzone. Ecco come ne parla la giovane artista:

Prima di domandarmi cosa passasse nella mente di chi muore o subisce per mano di chi ama, mi sono chiesta cosa ne pensasse l’Amore e se gli andasse di essere incluso in questo argomento. L’Amore è semplice e c’è chi decide di complicarlo, di dimenticare il sogno e impugnare un coltello.

Senza_cri ha scritto AMOR/25 Novembre pensando alla violenza di genere e scegliendo di dare voce direttamente all’Amore, proprio quello con la A maiuscola. Il brano sarà inserito nel suo primo EP, Salto nel vuoto, di prossima pubblicazione.

La produzione dell’artista ha deciso di donare il brano per qualsiasi iniziativa della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dando la possibilità di usarlo gratuitamente come colonna sonora di iniziative, pubblicità, comunicazione in genere.

AMOR/25 novembre

Qui a seguire il testo della canzone composto da Cristiana Carella

Non so chi leggerà questa lettera

E mi scuso se la grafia è incerta ma È difficile scrivere in fretta se

Il tempo scade e conclude te

In tutte le sfaccettature che Compongono in prosa quegli attimi Che credimi a volte non calcoli

Che Dio mi aiuti l’ho chiesto si

La vita è un’emissione di fiato

Lo scopro adesso che il mio se n’è andato E se penso al mio primo pianto

Dico oddio tu guarda che incanto

Mi piacerebbe restare ancora

Tra le braccia di mamma e quelle lenzuola Sognare un lavoro famiglia e bambini

Un uomo da amare

E tu invece mi uccidi

L’amore non picchia, non urla, non strilla L’amore non brucia la pelle e non spilla

I momenti più belli di tutta la vita

Non sputa mai odio in faccia a una figlia

L’amore è un po’ pazzo

si scopre di notte, sa farti sognare

Ma è un bravo ragazzo

La vita la dà non la toglie di certo

E non gli frega un cazzo

Di qual è l’etnia, di con chi va a letto Lui ama soltanto

E fa girare il mondo in questa armonia

Mi dispiace per le scelte mie che

Sono state di cuore e invece beh

Per gli altri sarà sempre colpa mia

È un’ottima scusa la gelosia

E sarò stata io a provocare

Un essere umano, non un animale

Le ferite esterne la pelle ricuce

Ma per il dolore non trovo le cure

L’odio mi ha soffocato

L’amore non mi avrebbe strangolato

Quello per cui io ho dato tutto

Quello per cui io ho perdonato

L’amore è un po’ stanco

Lui ha fatto la pace

La guerra è dell’uomo

E non gli piace affatto

E il mondo non gira senza di lui

L’amore qui è morto

E solo da solo si può salvare

L’amore sa sempre quando tornare

L’amore sa sempre da chi tornare

