Schiuma collabora con 5070 e Dj MS nel nuovo brano “Birre + Onestà”

Schiuma (nome d’arte di Susanna Trevisani) pubblica il nuovo singolo Birre + Onestà. Al brano, disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 luglio 2025 per Gold Leaves Academy, prendono parte 5070 e Dj MS.

Birre + Onestà nasce dall’incontro tra tre personalità diverse, che si completano dando vita ad un pezzo dal sound indie pop con influenze hip-hop. La voce delicata di Schiuma si alterna alle barre di 5070. Questo contrasto è arricchito sul finale dagli scratch di Dj MS. Le personalità dei tre artisti, con i loro rispettivi mondi, si uniscono in un brano dal sapore estivo.

Birre + Onestà racconta il percorso di guarigione dopo una storia che non sarebbe dovuta finire. La fine della relazione è descritta con onestà e leggerezza, ma anche con sconforto e senso di mancanza. Il brano racchiude però la consapevolezza che, prima o poi, anche il dolore più grande si dissolve. Il testo è caratterizzato da immagini visive dirette e quotidiane. Così, una foto sbiadita in macchina e un letto vuoto che non dovrebbe essere tale, diventano occasioni in grado di suscitare emozioni.

La canzone è scritta da Susanna Trevisani e Filippo Augugliaro Pastorino. La musica è di Alessandro Cacco e Niccolò Russo.