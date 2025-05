Schiuma lancia un brano diretto e disilluso: “Faccio schifo come te”

Schiuma lancia un singolo crudo e sincero: Faccio schifo come te. Il brano, disponibile dal 23 maggio 2025 per Gold Leaves Academy, mescola rabbia e autenticità proponendosi come manifesto contro l’idealizzazione costante della vita sui social.

Faccio schifo come te è un pezzo dalle sonorità ruvide, che unisce alternative rock e pop-punk. Questo intreccio sonoro fa da sfondo ad un testo nel quale l’artista prende posizione in difesa della normalità, dell’imperfezione e del sentirsi sbagliati. Schiuma (all’anagrafe, Susanna Trevisani) mostra così un’attitudine disillusa, ma profondamente emotiva.

“Quando ho scritto questa canzone non ero solo arrabbiata. Sentivo l’urgenza di risvegliare qualcosa dentro di me e di stringere un patto, un’alleanza silenziosa che potesse guarire il senso di colpa che proviamo quando pensiamo di non vivere ogni minuto come dentro un film americano“, ha affermato a proposito del brano.

CONOSCIAMO SCHIUMA

Schiuma ha una scrittura cruda e sincera, accompagnata da una struttura musicale essenziale con ritornelli potenti. La sua musica riflette il disagio di una generazione bombardata da modelli irraggiungibili da rincorrere e imitare. Nel 2013 ha iniziato a scrivere i suoi testi in inglese, mentre le prime canzoni in italiano risalgono al 2018, quando ha imparato a suonare l’ukulele che usa per scrivere e accompagnarsi. Dal 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale Sentimi il polso, ha iniziato ad esibirsi dal vivo come solista.

A giugno 2023, Schiuma ha pubblicato il suo primo EP, Armonia/silenzio. Seguono i singoli Domenica, Domani sarò un ragno, Non ti scusare (Anna), L’ironia è una cosa e Ti perdoneresti? Io mai. Numerose anche le collaborazioni con Yosef, Blue Phelix, Andrea di Giovanni e i Queen of Saba in Amami adesso. A marzo 2025, è uscito il brano Alaska con la cantautrice Alek.