Saturno e Patrik lanciano il singolo “Pazzo di te”, dopo “Via da me” prodotto da un ex allievo di Amici di Maria De Filippi

Via da me, uscito ad inizio marzo, è il primo singolo di Saturno e Patrik insieme. Dopo i rispettivi percorsi da solisti e la pubblicazione di Jordan Remix (brano di Saturno con il featuring di Patrik), i due artisti pop urban hanno dato vita ad un progetto comune. Dal 25 marzo 2022, arriva il nuovo brano Pazzo di te.

Il singolo Via da me (etichetta: Hokuto Empire – distribuzione: Sony Music Italy) è stato il primo passo dell’inedita collaborazione tra i due artisti. Si tratta di un brano energico e radiofonico, in cui le caratteristiche di Saturno e Patrik si uniscono tra loro. L’anima urban di Saturno, dal timbro vocale delicato, ricco di sfumature pop e R’n’B, si fonde con quella di Patrik, che ha uno stile vocale graffiante tra pop-punk e rock. Questo mix si unisce ad un sound moderno di ispirazione internazionale, che rispecchia gli ascolti dei due artisti: The Kid Laroi, Justin Bieber, Kanye West.

Dopo Via da me, segue la pubblicazione di Pazzo di te. La chiave dei brani del progetto di Saturno e Patrik è quella della freschezza e sincerità nel raccontare, attraverso la scrittura, le proprie esperienze con un linguaggio semplice e diretto, ma al tempo stesso anche profondo. L’obiettivo è conquistare il pubblico con un sound accattivante e radiofonico, portando in Italia una wave sonora d’oltreoceano riletta in chiave pop.

Pazzo di te è una ballad acustica essenziale, ma al tempo stesso incisiva e intensa. Racconta di un amore appassionato, che rende ogni giorno migliore e fa superare ostacoli e difficoltà nella quotidianità. “Pazzo di te è un brano che racconta di quell’amore vero e folle senza il quale ogni giorno sembra un po’ più grigio e senza cui l’arrivo del lunedì diventa un ostacolo insormontabile da superare”, affermano Saturno e Patrik. “È un racconto basato su immagini personali vissute nel quotidiano, che hanno la forza di restare impresse per la loro verità”.

Anche in questo caso, la canzone è caratterizzata dai due timbri vocali, differenti e complementari, degli artisti: quello delicato pop R’n’B di Saturno e quello graffiante pop rock di Patrik, che si fondono insieme.

Per seguire i due artisti e il loro nuovo progetto, potete visitare i social di Saturno (Instagram, TikTok e Spotify) e di Patrik (Instagram, TikTok e Spotify).

Via da me, il testo

Testo: Mattia Poggetti, Patrick Rubino

Musica: Mattia Poggetti

Producer: Mameli

Penso che sto meglio senza

quando non ti penso

quando non mi perdo in te

sento che sto molto peggio

se ti perdo adesso

se ti porto via da me

okay

penso che sto meglio senza

quando non ti penso

quando non mi perdo in te

ma sento che sto molto peggio

se ti perdo adesso

se ti porto via da me

penso che sto meglio senza

quando non ti penso

quando non mi perdo in te

ma sento che sto molto peggio

se ti perdo adesso

se ti porto via da me

tieni tutto quanto

e non porti indietro niente

prendi tutto quanto

nella testa c’ho una festa e no non è un idea

ci perdo fiato con gli sguardi sembra solo apnea

non sento la marea

chi lo dice alla mia tipa che mi piace un’altra tipa

mentre penso a un altra vita prendo un corso di autostima che non ce l’ho più

sono giorni che non mangio e che non guardo giù

perché l’altezza fa paura se non ci sei tu

dovrei solo lasciarti adesso

ma ci sto male, potrei farlo ma non farmi questo

non te ne andare proprio adesso che mi sento perso

e non ci penso adesso

e non ci perdo questo e non ci perdo te

okay

penso che sto meglio senza

quando non ti penso

quando non mi perdo in te

ma sento che sto molto peggio

se ti perdo adesso

se ti porto via da me

penso che sto meglio senza

quando non ti penso

quando non mi perdo in te

ma sento che sto molto peggio

se ti perdo adesso

se ti porto via da me

siamo solo io e te

in queste pagine noi

a scrivere di te non mi stanco, no mai

farei mille cazzate pur di averti accanto

ma sai

che ho il cuore che mi dice “grazie” da quando c’ho te

quando ti senti troppo triste baby chiama me

soffro di attacchi di panico, è come morire

sento che ho perso la strada e tu riempi ferite

dovrei solo lasciarti adesso

ma ci sto male, potrei farlo ma non farmi questo

non te ne andare proprio adesso che mi sento perso

e non ci penso adesso

e non ci perdo questo e non ci perdo te

penso che sto meglio senza

quando non ti penso

quando non mi perdo in te

okay

penso che sto meglio senza

quando non ti penso

quando non mi perdo in te

ma sento che sto molto peggio

se ti perdo adesso

se ti porto via da me

penso che sto meglio senza

quando non ti penso

quando non mi perdo in te

ma sento che sto molto peggio

se ti perdo adesso

se ti porto via da me

Pazzo di te, il testo

Testo: Mattia Poggetti, Patrick Rubino

Musica: Mattia Poggetti, Patrick Rubino

Producer: SATURNO, PATRIK

E piove sempre da quando non ci sei te

E scusa ma il telefono non chiamerà

E non riesco a credere se poi mi dicono che passerà

E quando c’è un problema giuro ci sarò

Per te che sei da sempre tutto quel che ho…

Ma sono a pezzi il lunedì… io sono a pezzi il lunedì…

E siamo cuori spezzati dal vento

Due come noi non baciati dal tempo

E siamo soli, ma solo con te… No! No! No! No!

E sono pazzo di te, di te, di te , di te, di te… no, no… X2

Tu sei il mio sogno più bello, Sei tutto ciò di cui avevo bisogno

Non per stanotte ma tutte le notti,

quando t’incazzi e poi dopo mi abbracci, noi siamo soli, ma solo con te…

sei come una droga

se ti incazzi tu

lasci il segno dentro come fa un tattoo

toglimi la felpa spegni la tv

sembra un deja vu

mi piace quando tratti mamma come fosse la tua migliore amica

che sei perfetta, educata, sei la mia dolce bambina

che sogni le principesse ma sembri tu la regina

che balli dentro il mio cuore sei la mia ballerina

ma sappi che sarò con te

fino a quando credi in me

fino a quando anche i tuoi occhi saran pazzi di me

giuro che starò con te

finché il cielo è sopra me

tu sei tutto, baby credimi sono pazzo di te

E sono pazzo di te, di te, di te , di te, di te… no, no…

E sono pazzo di te, di te, di te , di te, di te… no, no… X2

Tu sei il mio sogno più bello, Sei tutto ciò di cui avevo bisogno

Non per stanotte ma tutte le notti,

quando t’incazzi e poi dopo mi abbracci

Ma non far tardi, che tutto torna se mi guardi

Ma baby sono qui a pensarti, un altro lunedì

No, non far tardi, che sono ancora ad aspettarti

Ma baby dopo se mi guardi ci perdo un altro lunedì…

E sono pazzo ma pazzo di te….