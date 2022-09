Sapobully della FSK: in arrivo il nuovo singolo Too Famous

Si intitola Too Famous (“troppo famoso”, tradotto in italiano) il nuovo singolo del rapper SapoBully, che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire da da venerdì 2 settembre per Island Records / Universal Music Italia.

Il rapper torna con un nuovo pezzo solista dopo l’incredibile successo della FSK, il collettivo che negli ultimi anni ha impresso il suo marchio nell’immaginario della scena urban nazionale.

Too Famous, prodotta da Greg Willen, è una canzone dallo stile diretto e provocatorio, cifra che da sempre contraddistingue il giovane rapper. Qui sotto potete recuperare la cover del singolo.

A partire dalla mezzanotte di venerdì 2 settembre troverete audio e testo del pezzo su All Music Italia. Questo articolo è in aggiornamento.

Chi è Sapobully: biografia e curiosità dell’artista

Sapobully, all’anagrafe Romano Maiorella, è un rapper italiano classe ’98, membro del collettivo FSK Satellite. Nato e cresciuto a Venosa, da adolescente si avvicina al rap e nel 2017 nasce FSK Satellite, collettivo formato originariamente da Taxi B, Sapobully (ai tempi SapoHaze), Chiello, Powv, ThugNizü e YoungGucci.

Il suo primo progetto è Zingaro, album collaborativo con Chiello, pubblicato nel 2018. L’album vede la partecipazione di Taxi B nei brani Polistirolo e I Cina, mentre le strumentali sono affidate a Demo, Powv e Greg Willen.

Dopo il grande successo di FSK Trapshit, primo album in studio della crew che ottiene la certificazione di disco di platino e che consacra il collettivo come una delle realtà più interessanti della scena trap, a settembre 2020 esce Padre, Figlio e Spirito, il secondo progetto del collettivo certificato disco d’oro. Con all’attivo le collaborazioni con Niko Pandetta, DAYTONA K, Drefgold e Night Skinny l’artista campano annuncia l’uscita del suo nuovo singolo da solista Too Famous, disponibile da venerdì 2 settembre per Island Records.