Chiello della FSK Salellite: in arrivo il primo singolo da solista, “Quanto ti vorrei”

Gaia: le prime indiscrezioni sul nuovo album, "Alma", nuovo e sound e diverse di collaborazioni

Il secondo album della cantautrice, uscirà il prossimo 29 ottobre.

L'album di Blanco è disco d'oro in una settimana... è suo il miglior esordio per vendite del 2021

Il giovane artista porta a casa un nuovo record con il suo "Blu celeste".

Certificazioni FIMI settimana 37: Blanco oro in una settimana ma non solo. Nuovi traguardi per Ligabue, Vasco, Tedua...

Diverse le hit estive 2021 che conquistano nuove certificazioni con l'autunno alle porte.

Sangiovanni torna per giocare con vecchi Cliché nel singolo "Raggi gamma"

Il brano è il primo inedito dopo i singoli, tutti certificati, lanciati negli scorsi mesi.

Vasco Rossi spoiler: ecco la tracklist "abusiva" di Siamo Qui

Vasco Rossi pubblica la tracklist ufficiale del suo nuovo album Siamo Qui in uscita il 12 novembre 2021. Ecco i titoli delle canzoni del nuovo album. VASCO.

Il Volo annuncia l'uscita del nuovo album: "Il Volo sings Morricone"

Già fuori il primo estratto, "Your love" da "C'era una volta il West".

Entra nella scuola di Amici LDA, il figlio di D'Alessio con "Quello che ci fa bene lo lasciamo andare" (TESTO)

Un brano completamente inedito per l'ingresso nella scuola del ragazzo che vuol staccarsi dall'ombra del padre.

Testo & Contesto: Blanco "Blu celeste", una storia raccontata come se tutti noi ne fossimo stati testimoni.

Il confine tra il banale e il naturale è molto sottile: e Blanco lo domina con maestria perché sa raccontare.

Sanremo Giovani 2021, fuori il regolamento per chi sogna Sanremo 2022. Amadeus abbassa ulteriormente l'età

Abolita la gara delle Nuove proposte nella kermesse principale. 12 finalisti (di cui 4 da Area Sanremo) e 2 posti disponibili.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2021 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grande attesa per il ritorno di Laura Pausini, dei Maneskin e il debutto di Tommaso Paradiso. Cosa ci aspetta nel 2021 discografico?.

Intervista a Karmin Shiff: "Fragili (SM)" feat. MAK nasce dal dolore, ma è un inno alla forza e al coraggio

Nella nostra intervista, l'artista si racconta rivelando come il brano sia la reazione al dolore per la diagnosi di sclerosi multipla.

Intervista a Lele Blade: "L'ambizione ti può portare ad essere soddisfatto, ma anche a perdere delle cose"

Esce oggi, 17 settembre, in tutte le piattaforme di streaming, negli online store e nei negozi fisici Ambizione, il nuovo disco del rapper campano Lele.

Intervista a Diorama "Scrivere è sempre stato per me uno strumento di autoanalisi e di consapevolezza"

Il giovane cantante e produttore si racconta tra album, nuovo singolo e progetti futuri.

Intervista ai FASK, Fast Animals and Slow Kids: "È già domani è un disco sul tempo e sul futuro"

Uscirà il prossimo 17 settembre in tutti i negozi fisici e online e nelle piattaforme di streaming È già domani, il nuovo disco dei Fast Animal.

Intervista a Erica Mou: "Nature è un suono nuovo ma è anche tutto ciò che sono stata nei precedenti dischi"

Il disco è uscito il 10 settembre per Maremadre con distribuzione ADA Music Italy.

Intervista Neno: "Torino ha una scena molto variegata e da sempre regala artisti di altissimo livello"

Grande emozione per il giovane cantautore che, per la prima volta, si esibirà a Torino presentando i frutti di un anno di lavoro.

Videointervista a Mannarino: "Natura, patriarcato, animismo, femminilità... sono i nostri anticorpi per il futuro"

Esce il 17 settembre il nuovo disco del cantautore, un disco davvero straordinario, coeso e coraggioso.

Intervista ai Pinguini Tattici Nucleari: "Citare in una canzone la Nazionale degli Europei 2020? Troppo presto

I Pinguini Tattici Nucleari tornano su All Music Italia in concomitanza dei Seat Music Awards 2021, il grande evento trasmesso da Rai Uno con Carlo.

Area Sanremo riparte da zero e si affida agli esterni, gli errori del passato si ripeteranno?

Area Sanremo 2021 c'è grande attesa per il nuovo regolamento della manifestazione che si distingue tra tanti concorsi per il suo premio, il più ambito di tutti: la possibilità per due dei vincitori di salire sul palco del Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte. Il regolamento per iscriversi è in grandissimo ritardo ma, va detto,...

Chiello della FSK Salellite: in arrivo il primo singolo da solista, "Quanto ti vorrei"

Dopo le collaborazioni con Mace e Rkomi debutto da solista per il giovane artista.

Fred De Palma: annunciati i primi tre live del tour 2022. Date e biglietti.

Fred De Palma tour 2022. Fred De Palma annuncia le prime date del suo tour 2022 organizzato da Vivo concerti. I biglietti sono in vendita dal 21.

Aiello: riprogrammato al 2022 il tour Aiello Live. Date e biglietti

Aiello, tour 2022. Aiello rinvia al 2022 il tour e aggiunge nuove date al calendario dei suoi live. A causa del perdurare delle norme anti Covid legate.

B3N canta per la prima volta con Bella Thorne nel singolo "Up in flames"

Il brano fa parte della colonna sonora del film "Time is up".

Annalisa con il doppio platino di "Movimento lento" supera quota 1 milione di copie certificate

Il doppio disco di platino della hit estiva "Movimento lento" ha permesso alla cantante di entrare ne "I magnifici 9".

Carl Brave, più produttore che mai nel nuovo progetto discografico, "Sotto cassa"

6 tracce libere da strutture definite, da ballare e ascoltare con diversi ospiti.

Simona Molinari torna totalmente rinnovata con "Davanti al mare", scritta da Lorenzo Vizzini e Cordio

Il nuovo singolo, fuori per BMG, segna una svolta artistica e umana nel percorso della cantante.

Amici di Maria De Filippi 2020/2021: il regolamento della nuova edizione

Sono rimasti solo tre banchi liberi. Verranno assegnati la prossima settimana?.

Random: Mi sento bene è il nuovo singolo, scritto con Raige. Il significato del testo

Nuova collaborazione tra Random e Raige. Alla produzione c'è Zenit.

Tour dell'autunno 2021: tutti i concerti da ottobre a dicembre

Tour d'autunno... l'estate è ormai finita ma i live no anche se in forte calo. andiamo a scoprire in questo articolo in costante aggiornamento tutti.

Giorgio Poi: "I Pomeriggi", un brano che racconta gli sforzi per contrastare l'incontrastabile... come l'inverno che arriva

Il nuovo singolo arriva a due anni da Smog, l'ultimo disco di inediti del cantautore.

Nicol convince Rudy Zerbi con il suo inedito ed entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi

La ragazza ha presentato un brano da lei scritto, "Onde".

Cosmo... rimandata ufficialmente "La prima festa dell'amore"

Nelle parole del cantautore tanta delusione per come il governo sta approcciando la questione musica... una modalità divenuta inaccettabile.

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdi 17 Settembre da Massimo Pericolo ai Pinguini Tattici Nucleari

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 17 settembre

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Singolo di debutto per D'Art. In "Stupenda" un amore in cui uno dei due anelli è sincero, mentre l'altro gioca con i sentimenti

Les Enfants cantano il pop a modo loro nel disco "Brilla"

"Kate Moss" è il singolo di debutto dei Cassandra con Mescal

Nicolas Bonazzi scansa i pensieri in "La mia cyclette"

Anteprima video: Limoni con "Voglio una tipa coi capelli blu" raggiunge una consapevolezza importante... "Ora riesco a stare bene anche senza te”.

Season invita a scoprire la luce fuori dalla caverna nel brano “Den”

Simo Veludo presenta "Mutande" il brano che lo ha portato alla vittoria al Festival di Castrocaro 2021

Anteprima video: "Julie Cooper", una donna piacente e matura in cerca di Toy boys nel nuovo singolo di Rosaspina

Gaze of Lisa: l'album d'esordio della band è “Sinonimi contrari”

Certificazioni FIMI settimana 37: Blanco oro in una settimana ma non solo. Nuovi traguardi per Ligabue, Vasco, Tedua...

Classifica Spotify 37: Blanco si prende tutta la Top 10, e non solo, con i brani di "Blu celeste"

Classifica vendita FIMI singoli 37: Blanco conquista l'intera Top 10 e spazza via le hit estive

Classifiche di vendita FIMI album e vinili 37: Blanco fa tris... "Blu celeste" è primo in tutte le classifiche di vendita

Classifica radio EerOne settimana 37: podio tutto internazionale... i Negramaro sono la più alta nuova entrata

Certificazioni FIMI settimana 36: Ernia, Frah Quintale, Blanco, PSICOLOGI e... "Sei un mito" di Max Pezzali

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Lele Blade intervista su Ambizione, il nuovo album

Mannarino intervista sul nuovo album "V"

Seat Music Awards 2021 intervista a Diodato

Seat Music Awards 2021 intervista a Irama

Seat Music Awards 2021 intervista a Francesco Gabbani

Seat Music Awards 2021 intervista a Dj Matrix

Seat Music Awards 2021 intervista a Alessandra Amoroso

Seat Music Awards 2021 intervista a Aka 7even

Intervista Loredana Errore C'è vita in attesa del tour

Intervista a Silvia Salemi da I sogni nella tasche a Raffaella Carrà

Fabio Rovazzi La Mia felicità

Max Pezzali LIVE 2021 Data Lignano Sabbiadoro