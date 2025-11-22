22 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
22 Novembre 2025

Sanremo Giovani 2025: i fan di Nicolò Filippucci contro Ema Stokholma. È shitstorm!

L'ex-concorrente di Amici è in gara con il brano "Laguna": un dialogo tra luce e ombra, melodia e malinconia

News di Lorenza Ferraro
Sanremo Giovani 2025: Nicolò Filippucci shitstorm Ema Stokholma
Condividi su:

Dopo il secondo appuntamento televisivo di Sanremo Giovani 2025, andato in onda martedì 18 novembre in seconda serata su Rai 2, Ema Stokholma – che insieme a Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia fa parte della Commissione Artistica – è stata vittima di una shitstorm da parte dei fan di Nicolò Filippucci.

Il motivo? Durante la puntata, dopo averlo ascoltato sulle note di Laguna, Ema ha detto a Nicolò che recita un po’ troppo.

Un giudizio – il suo – che voleva essere un semplice consiglio, ma che invece si è trasformato in una bomba a orologeria, la cui esplosione ha sorpreso perfino la stessa Stokholma, che in pochissimo tempo è stata travolta da una tempesta di insulti e critiche.

Ed ecco che su X la conduttrice (radiofonica e televisiva), nonché scrittrice, scrive: “Ho consigliato di ‘recitare’ un po’ meno. Non c’è televoto, votiamo noi. Perciò, anche volendo, non influenzo il giudizio di nessuno. Ma questo i fan non l’hanno capito, ahimè. P.S. Nicolò non se l’è presa“.

E ancora, mettendo a fuoco – senza alcun timore – il fulcro della questione: “Il problema di alcuni cantanti sono le loro fanbase” che, accecate dall’amore per il proprio idolo, commettono spesso un errore di valutazione dietro l’altro, considerando chiunque non lo elogi un nemico da combattere.

Peccato che poi, quando nessuno critica nessuno, ci si lamenta ugualmente, forse perché ormai va di moda farlo, ma solo sui social… lì dove, armati di rancore, è facile fare i leoni (da tastiera).

All Music Italia

Articoli più letti

Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 1

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 2

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
tellynonpiangere a X Factor 2025 mentre presenta il suo inedito “Barche di carta” 3

X Factor 2025: "Barche di carta" è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 4

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze
Tomasi presenta “Tatuaggi”, il suo primo inedito di X Factor 2025. 5

X Factor 2025: Tomasi presenta "Tatuaggi", un brano che arriva come una cicatrice emotiva impossibile da cancellare
Concorrenti e giudici di X Factor 2025 durante la serata dedicata agli inediti 6

Tutti gli inediti di X Factor 2025: testi, significati, autori e produttori
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 7

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 8

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
X Factor 2025 quinto Live: i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani durante la puntata degli inediti 9

X Factor 2025 pagelle quinto live: i giudici si dividono tra inediti, dialetto ed identità. Tomasi spicca fra tutti
pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025 10

Pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025: la carica femminile di Mara Sattei, Levante, Noemi e Clara

Cerca su A.M.I.