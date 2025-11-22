Sanremo Giovani 2025: i fan di Nicolò Filippucci contro Ema Stokholma. È shitstorm!

Dopo il secondo appuntamento televisivo di Sanremo Giovani 2025, andato in onda martedì 18 novembre in seconda serata su Rai 2, Ema Stokholma – che insieme a Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia fa parte della Commissione Artistica – è stata vittima di una shitstorm da parte dei fan di Nicolò Filippucci.

Il motivo? Durante la puntata, dopo averlo ascoltato sulle note di Laguna, Ema ha detto a Nicolò che recita un po’ troppo.

Un giudizio – il suo – che voleva essere un semplice consiglio, ma che invece si è trasformato in una bomba a orologeria, la cui esplosione ha sorpreso perfino la stessa Stokholma, che in pochissimo tempo è stata travolta da una tempesta di insulti e critiche.

Ed ecco che su X la conduttrice (radiofonica e televisiva), nonché scrittrice, scrive: “Ho consigliato di ‘recitare’ un po’ meno. Non c’è televoto, votiamo noi. Perciò, anche volendo, non influenzo il giudizio di nessuno. Ma questo i fan non l’hanno capito, ahimè. P.S. Nicolò non se l’è presa“.

E ancora, mettendo a fuoco – senza alcun timore – il fulcro della questione: “Il problema di alcuni cantanti sono le loro fanbase” che, accecate dall’amore per il proprio idolo, commettono spesso un errore di valutazione dietro l’altro, considerando chiunque non lo elogi un nemico da combattere.

Peccato che poi, quando nessuno critica nessuno, ci si lamenta ugualmente, forse perché ormai va di moda farlo, ma solo sui social… lì dove, armati di rancore, è facile fare i leoni (da tastiera).