Sanremo Giovani 2021: a una settimana dall’annuncio degli 8 artisti scelti circolano Rumors tra gli addetti ai lavori

Sanremo Giovani 2021… manca solo un mese alla prima serata Rai, in onda il 15 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, in cui vedremo scontrarsi 12 giovani artisti (8 da Sanremo Giovani e 4 da Area Sanremo) per conquistare uno dei due posti nella categoria unica del Festival di Sanremo 2022.

Ad oggi conosciamo i nomi dei 46 finalisti scelti dalla Commissione Musicale Rai guidata da Amadeus che sono stati ascoltati dal vivo a Roma l’8 novembre scorso.

Mancano all’appello i nomi da Area Sanremo. Questo week end infatti la Commissione musicale della manifestazione sceglierà tra i 50 finalisti di Area Sanremo i 20 vincitori e poi sarà compito della Rai selezionarne 4.

Gli 8 artisti che accederanno a Sanremo Giovani secondo i Rumors sarebbero già stati scelti ma l’annuncio ufficiale avverrà solo il 22 novembre in concomitanza con la scelta dei 4 artisti da Area Sanremo.

Con una scelta, probabilmente già avvenuta (per quel che riguarda gli artisti presentati dalle etichette discografiche) le voci di corridoio e i Rumors rimbalzano sui cellulari degli addetti ai lavori.

Avete presente una puntata di Gossip Girl in cui la notizia del momento sfugge via etere e inizia a rimbalzare sui telefonini dei protagonisti spargendosi a macchia d’olio? E quello che accade ogni volta per la lista dei nomi, più o meno corretta, dei Big del Festival.

Quest’anno sembra accadere lo stesso anche per quel che riguarda i giovani. Era già successo in passato, per la precisione nel 2015, quando All Music Italia decise di rendere pubblici i rumors sulle nuove proposte del primo Festival di Carlo Conti e questi si rivelarono quasi totalmente esatti confermando la fuga di notizie.

Ed è così che sui cellulari degli addetti ai lavori prende forma in questi giorni una lista di otto artisti. Nomi che, se si rivelassero esatti, sembrerebbero dare ampio spazio ad una major, la Universal Music Italy, e alle etichette che con essa collaborano come Bomba Dischi, Maciste e Sugar, e terrebbero fuori dal circuito giovani per il secondo anno consecutivo la Warner Music Italy.

Premettendo e sottolineando che quella che gira insistentemente è una lista frutto di Rumors, e che quindi ad oggi non trova nessuna ufficialità, andiamo a scoprire insieme quali sono i nomi che stanno circolando

