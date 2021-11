Sanremo giovani 2021: Amadeus sceglie i 4 nomi da Area Sanremo e svela il cast completo

Sanremo Giovani 2021 cast svelato.

Oggi il Direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, si è recato nella città dei fiori insieme alla commissione musicale Rai per ascoltare dal vivo i 21 artisti vincitori di Area Sanremo 2021.

Dopo l’ascolto Amadeus si è chiuso in riunione con la Commissione formata da Leonardo De Amicis, Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo e Massimo Martelli, per scegliere i 4 nomi che potranno partecipare a Sanremo Giovani, lo show musicale in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo il 15 dicembre prossimo e trasmesso in diretta su Rai1 in prima serata.

Ricordiamo che i 21 vincitori di Area Sanremo sono stati selezionati su oltre 400 iscritti da una commissione composta nella prima parte da Franco Zanetti, Marta Blumi Tripodi e Mauro Ermanno Giovanardi, a cui si sono aggiunti nella fase finale Il Maestro Peppe Vessicchio e Piero Pelù.

I quattro nomi selezionati da Amadeus e dalla Commissione vanno ad aggiungersi agli 8 artisti, scelti su oltre 700 presentati dalla case discografiche, e compongono il cast definitivo di Sanremo giovani 2021.

Questi 12 artisti si esibiranno su Rai 1 e tra loro saranno scelti da Amadeus (con peso del 50%) e dalla Commissione musicale Rai (con peso del 50%) i 2 che entreranno in gara direttamente tra i Campioni / Big del Festival di Sanremo 2022 in programma a Febbraio.

