Sanremo 2025, Irama celebra “Lentamente” e annuncia il suo primo San Siro

Dopo essersi esibito sul palco dell’Ariston in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Irama ha conquistato la città dei fiori insieme ai valorosi araldi di Lentamente. Ma non solo!

In Piazza San Siro, a Sanremo, dopo aver cantato il brano in gara al Festival, il cantautore ha infatti annunciato il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano, che si terrà l’11 giugno 2026.

“Sono sinceramente emozionato. Annunciare San Siro è la cosa che mi emoziona di più in assoluto”.

IRAMA: da sanremo 2025 a san siro

Per la quinta volta in gara al Festival di Sanremo, ieri sera – martedì 11 febbraio – Irama ha cantato per la prima volta la sua Lentamente, brano con il quale il cantautore è pronto a conquistare il mercato latino grazie ad una versione in lingua spagnola dal titolo Lentamente (Cada Maldito Sentimiento), che segue la pubblicazione di El peso de un Àngel.

Scritto in collaborazione con Blanco e prodotto da Michelangelo, il brano in gara a Sanremo 2025 racconta “un amore viscerale che si distrugge lentamente da entrambe le parti, fino a sgretolarsi” e si caratterizza per la presenza di “un testo crudo e allo stesso tempo trasparente, che mi mette a nudo”.

IL DUETTO CON ARISA

Venerdì 14 febbraio, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, Irama salirà sul palco dell’Ariston insieme ad Arisa, con la quale duetterà sulle note di Say Something del duo statunitense A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera.