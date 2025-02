Sanremo 2025: Elodie attacca la sala stampa per Giorgia, ma forse farebbe bene a informarsi, i dati dicono altro

Polemiche a Sanremo 2025: Elodie attacca la sala stampa per il piazzamento fuori Top 5 di Giorgia, ma i dati dicono altro.

Andiamo a scoprire le dichiarazioni della cantante, quest’anno in gara con Dimenticarsi alle 7, brano classificatosi al 12esimo posto.

polemiche a sanremo 2025: elodie

Durante un confronto acceso a Domenica In con i giornalisti “friendly” di Mara Venier, Elodie, classificatasi al 12esimo posto, ha criticato apertamente la sala stampa per la mancata vittoria di Giorgia e per la cinquina di finalisti tutta al maschile.

“È stata una mancanza di rispetto per Giorgia, l’avete esaltata tutta la settimana e poi l’avete fatta arrivare sesta. Cosa è successo? Dove eravate?”

Le parole di Elodie hanno sollevato discussioni, ma i dati delle votazioni raccontano una realtà diversa. Giorgia, nella prima serata in cui votava solo la stampa, risultava prima. Nella seconda serata, la giuria radiofonica l’ha confermata in testa, ma il televoto l’ha posizionata al quinto posto, portandola al terzo posto complessivo nel voto congiunto.

Nella serata finale, la giuria radiofonica e la sala stampa l’hanno nuovamente premiata come prima classificata, ma il televoto l’ha collocata sesta, determinando la sua posizione finale fuori dalla cinquina dei finalisti, al sesto posto, e confermando il maggior potere del televoto quest’anno (ne abbiamo parlato qui).

In sostanza dati alla mano, se fosse dipeso esclusivamente dalla sala stampa, Giorgia avrebbe vinto il Festival.

L’opinione di All Music Italia

Le dichiarazioni di Elodie, soprattutto quelle rivolte alla sala stampa, risultano quantomeno avventate. Prima di puntare il dito, sarebbe opportuno informarsi o, quantomeno, ricevere un briefing adeguato dal proprio ufficio stampa.

I numeri parlano chiaro: la stampa e la giuria radiofonica hanno sempre premiato Giorgia, ma è stato il televoto e il cosiddetto pubblico sovrano a penalizzarla.

Questa polemica, dunque, si basa più sulla percezione emotiva che sui fatti si inserisce nella tendenza, inaugurata da Ultimo, di attaccare la stampa senza fare distinzioni.