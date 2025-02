Sanremo 2025: Il Televoto quest’anno sarà Decisivo (e non tutti se ne sono accorti!)

Televoto e giurie Sanremo 2025. Il Festival quest0’anno si profila come l’edizione in cui il televoto giocherà un ruolo decisivo, al punto da rimodellare completamente gli equilibri degli anni precedenti. A sottolinearlo c’è Davide Maistrello, esperto di analisi e statistiche – soprattutto sul Festival di Sanremo ed Eurovision – che in passato ha realizzato articoli molto interessanti per All Music Italia.

SANREMO 2025: CHI E COME VOTA?

Anche l’edizione 2025 prevede le tre componenti di voto delineate da Amadeus, con un grande cambiamento: la serata del venerdì dedicata alle cover farà gara a sé e, quindi, le votazioni di quell’appuntamento non influiranno sulla classifica finale.

Ecco le tre giurie:

Giuria della sala stampa, TV e web : nella prima serata, esprimeranno il loro verdetto in esclusiva.

: nella prima serata, esprimeranno il loro verdetto in esclusiva. Giuria delle radio : interverranno nella seconda, terza e quinta serata.

: interverranno nella seconda, terza e quinta serata. Televoto: il pubblico, che potrà esprimersi a partire dalla seconda serata, votando così nella seconda, terza e quinta serata.

Nel dettaglio, ecco chi vota e quando:

Prima serata: la classifica è affidata esclusivamente alla sala stampa.

Seconda e terza serata: si introduce il contributo della giuria delle radio e del televoto, con un peso ripartito equamente.

Quarta serata: dedicata alle cover, non incidente sul risultato finale.

La finale, prevista per sabato 15 febbraio, si suddividerà in due fasi. Nel primo round i 29 brani finalisti verranno valutati da tutte e tre le componenti con le seguenti percentuali: 34% televoto, 33% giuria della sala stampa e 33% giuria delle radio.

La Superfinale a 5: le cinque canzoni più votate accederanno a questo round, in cui verranno applicate le stesse percentuali. Diversamente dagli anni passati, il punteggio finale sarà dato da una media dei voti accumulati in tutte le fasi, senza azzerare la classifica precedente.

L’ANALISI DI DAVIDE MAISTRELLO SU EURODORK

Come dicevamo in apertura, Davide Maistrello – sulla sua nuova pagina Eurodork (la trovate qui) – fa notare che, considerando l’intero iter, il peso effettivo delle tre componenti si aggira attorno a queste percentuali:

41,5% per la giuria della sala stampa

per la giuria della sala stampa 29% per la giuria delle radio

per la giuria delle radio 29,5% per il televoto

Il nuovo assetto dei voti, rispetto al 2024, mette quasi esclusivamente nelle mani del pubblico da casa la scelta del vincitore. Capiamo perché attraverso il ragionamento di Davide.

Televoto Sanremo 2025: IL CAMBIAMENTO METODOLOGICO

Anche se a prima vista il sistema votante del 2025 sembra simile a quello dell’anno precedente – dove il televoto pesava per il 34% e le due giurie per il 33% ciascuna – la vera novità sta nel metodo con cui verranno espressi i voti nella finale.

Nel 2024 le giurie utilizzavano il “voto secco”, scegliendo un solo artista tra i finalisti, il che permetteva di accentuare le differenze tra i concorrenti. Quest’anno, invece, il voto delle giurie sarà numerico (da 1 a 5), una scelta che tende ad appiattire le disparità e a ridurne l’impatto sulla classifica.

Questo accorgimento significa che, sebbene la distribuzione percentuale resti simile, il televoto – con la possibilità di esprimere percentuali nette – diventa lo strumento in grado di determinare in maniera quasi esclusiva il vincitore.

Facendo un paragone con il 2024 e quanto accaduto lo scorso anno con Angelina Mango e Geolier: nel 2024 Geolier aveva raccolto il 60% dei voti del pubblico contro il 16% di Angelina Mango, ma il voto secco delle giurie, che favorì Angelina al 53%, ribaltò il risultato. Nel 2025, con il nuovo sistema numerico, lo scenario sarebbe decisamente diverso, lasciando il televoto in una posizione di vantaggio decisivo.

IL FESTIVAL DEL TELEVOTO

Con queste modifiche, Sanremo 2025 si candida a essere l’edizione più fortemente condizionata dalla partecipazione del pubblico. Gli artisti che contano su fanbase attive e organizzate potranno godere di un vantaggio schiacciante, mentre il contributo delle giurie, pur mantenendo un ruolo, risulterà meno incisivo.

La trasformazione del sistema di voto rappresenta un cambiamento significativo nella tradizione sanremese, sollevando interrogativi su quanto la “democrazia” del televoto possa influenzare in maniera definitiva il destino degli artisti in gara.

Resta da vedere se questa nuova formula saprà davvero dare maggiore trasparenza o se, al contrario, rischierà di premiare eccessivamente chi è già favorito dal consenso popolare.