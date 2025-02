Sanremo 2025: Conti si commuove pensando alla madre, Bennato superospite della terza giornata

Sanremo 2025 la seconda conferenza stampa del Festival ci racconta nei dettagli tutto ciò che accade attorno al Festival.

Come ogni anno ci sono diversi argomenti caldi che si affrontano in conferenza stampa.

La sentenza del TAR sull’affidamento del Festival alla Rai (qui)

Striscia la notizia chiede:

“Buongiorno, sindaco. In merito alla sentenza del TAR Ligure, che impone al Festival di Sanremo il vincolo di un bando pubblico, sappiamo che la RAI ha già presentato ricorso e che anche il Comune intende fare lo stesso.

La mia domanda è: conviene davvero al Comune fare ricorso? Guardando ai numeri, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, la RAI incasserebbe circa 70 milioni di euro dal Festival, ne spende 20 e ne versa 5 al Comune di Sanremo. Di questi, però, il Comune deve sottrarre circa 1,5 milioni per il teatro, rimanendo quindi con 3,5 milioni netti.

Mi chiedo: perché non cercare di ottenere di più? Se il Festival fosse oggetto di un bando pubblico, potrebbero farsi avanti nuove piattaforme interessate a trasmetterlo, magari con offerte più vantaggiose. Perché non cogliere questa opportunità? La RAI sostiene che il marchio e il format del Festival siano imprescindibili, ma sappiamo che il format non è stato ufficialmente registrato.

Quindi, perché il Comune non vuole massimizzare i guadagni da questo evento? Ve lo chiedo da cittadino: siete un ente pubblico, e con un bando competitivo forse potreste ottenere anche 15 milioni di euro anziché 5. Grazie.

Risposta:

Buongiorno. Abbiamo deciso di presentare ricorso, che si aggiungerà a quello già depositato dalla RAI, per ribadire la correttezza dell’azione amministrativa del Comune di Sanremo. Negli anni, il Comune ha sempre collaborato direttamente con la RAI, ottenendo risultati economici che, pur potendo essere migliorati, hanno comunque garantito al Festival un livello di rilevanza nazionale e internazionale difficilmente raggiungibile altrimenti.

Per quanto riguarda la sentenza del TAR, intendiamo impugnarla e chiederne la sospensiva. Tuttavia, finché questa decisione rimarrà in vigore, sarà necessario avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle prossime edizioni del Festival, e ci muoveremo di conseguenza per adempiere a questo obbligo.

2. Regolamento Sanremo 2025

La questione è sempre relativa alla durata e soprattutto ai sistemi di votazione non proprio chiari a tutti. Ne abbiamo parlato qui.

Poi c’è lo spazio alle domande più relative alle emozioni, ricordi, aneddoti sul Dopo Festival.

Qui Carlo Conti si commuove ripensando al rapporto con sua madre e probabilmente al fatto che l’ha cresciuto da sola, visto che suo padre è morto quando aveva 18 mesi.

“Vogliamo regalare un momento di decompressione dopo le serate del Festival, con commenti, risate e spontaneità. Sarà un Dopo Festival in stile Elio e le Storie Tese, Fiorello, Gialappa’s: quelli che ho amato di più.”

Sul tema della censura nei testi delle canzoni, Cattelan ha lanciato una riflessione:

“Ho riascoltato Bella Stronza, che quando ero ragazzino cantavo senza nemmeno rendermi conto di cosa dicesse. I bambini ascoltano il ritmo, non fanno l’analisi del testo come gli adulti. Le mie figlie adorano Anna Pepe, e va benissimo così. Non demonizziamo la musica.”