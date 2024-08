Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti svela il regolamento: 24 big e scontro diretto con eliminazione tra le 4 Nuove proposte

Festival di Sanremo 2025 regolamento, serate e divisione cantanti. Il sito della Rai ha pubblicato nella giornata di oggi, 20 agosto 2024, il regolamento completo della 75esima edizione della kermesse, quella che segna il ritorno alla guida di Carlo Conti dopo i cinque anni di Amadeus.

Queste alcune delle più rilevanti novità del regolamento di Carlo Conti, che non cambia la sua filosofia: la musica, le canzoni al centro dello spettacolo e la ricerca di talenti, in un dinamico e divertente show televisivo.

Lo slogan dei festival di Carlo resta lo stesso: TUTTI CANTANO SANREMO!

Andiamo quindi a scoprire le principali novità ricordando che cliccando qui trovate il regolamento completo.

Festival di Sanremo 2025 big in gara e serate

Carlo Conti negli scorsi mesi aveva già comunicato che il numero di cantanti in gara sarebbe diminuito. In realtà non sarà propriamente così.

Sono 24 gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per gareggiare nella categoria Big/Campioni. A loro si aggiungono, con il ritorno della categoria Nuove proposte, e quindi una gara a sé stante, 4 nuove proposte che saranno scelte attraverso una vera e propria carneficina televisiva in stile talent show con Sanremo Giovani.

Salvo cambiamenti (è successo più volte che in passato il numero dei Big in gara venisse alzato all’ultimi) saranno quindi 28 gli artisti in gara. In media con quanto fatto da Amadeus nei passati cinque anni (34, Nuove proposte comprese, nel 2021, 30, in categoria unica, nel 2024) e, soprattutto, con i primi 3 Festival di Conti (28 artisti nel 2015 e 2016, 30 nel 2017).

LE NUOVE PROPOSTE

Mai come quest’anno i giovani del Festival entreranno in un vortice molto simile a quello dei talent show con un meccanismo di sfide dirette ed eliminazioni

Facciamo un veloce recap su Sanremo Giovani, la manifestazione con cui verrano scelti i giovani (solo 4) in gara.

Saranno 40 o più le aspiranti Nuove proposte scelte dopo l’ascolto dei brani inviati dalle etichette discografiche. Tra questi saranno selezionati 24 artisti che parteciperanno alla competizione televisiva su Rai 2, tre serate (12, 19, 26 novembre e 3 dicembre) in cui si sfideranno sei artisti e da cui passeranno alla fase successiva in tre.

I 12 artisti rimasti si confronteranno nella semifinale in onda il 10 dicembre su Rai 2 e solo la metà, sei, passeranno in finale. A questo punto a loro si aggiungeranno due artisti scelti da Area Sanremo (manifestazione di cui ad oggi non è ancora disponibile il regolamento ma pare resterà invariata la formula che dà la possibilità anche ad artisti sotto contratto con major discografiche di partecipare) per un totale di 8 finalisti.

Quattro di loro si confronteranno quindi su Rai 1 il 18 dicembre in una prima serata in cui scopriremo le quattro Nuove proposte del Festival di Sanremo 2025.

Il vero e proprio scontro avverrà quindi all’Ariston dove i quattro artisti si scontreranno divisi nelle serate del mercoledì e del giovedì. Inutile dire che con questi due scontri diretti separati potrebbe contare molto la fortuna o la sfortuna dell’accoppiamento dato, probabilmente, da un sorteggio,

FESTIVAL DI SANREMO 2025: SERATA COVER E SISTEMA DI VOTO

A differenza di quanto avvenuto negli ultimi, ovvero che le votazioni della serata delle “Cover” venivano unite al conteggio della gara principale, al Festival di Sanremo 2025 la serata del venerdì, quella in cui i Campioni in gara saranno chiamati a re-interpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale, non influiranno sulla vittoria finale del Festival, determinando solo la Cover vincitrice.

Di conseguenza nella finale del sabato, ovvero quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l’ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa solo la serata Cover).

Carlo Conti decide inoltre di seguire la strada intrapresa da Amadeus lo scorso anno confermando la Giuria delle Radio oltre che televoto e giuria della sala stampa, tv e Web.

Cliccate in basso su continua per il dettaglio dello svolgimento delle serate e delle votazioni del Festival di Sanremo 2025.