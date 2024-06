Festival di Sanremo 2025, fuori il regolamento ufficiale di Sanremo Giovani 2024: confermati 4 Nuove proposte dai 16 ai 26 anni

Festival di Sanremo 2025 fuori il regolamento di Sanremo giovani 2024.

Oggi, 27 giugno 2024, la Rai ha svelato il regolamento di Sanremo Giovani 2024, la manifestazione che permetterà di arrivare sul palco del Festival di Sanremo 2025.

In questa edizione che vede il ritorno di Carlo Conti per la quarta volta alla guida della kermesse (ma il contratto prevede anche il Festival del 2026) trova conferma la notizia anticipata in esclusiva dal nostro sito qualche giorno fa trova quindi conferma: viene abbassata l’eta massima per iscriversi a Sanremo Giovani e tentare di approdare al palco dell’Ariston nella categoria Nuove proposte. Potranno partecipare gli artisti con un’eta tra i 16 e 26 anni.

Il motto di questa edizione sembra essere gli esami non finiscono mai e saranno quindi diverse le prove da superare in quello che viene definito un formato oltre che rinnovato anche “snellito”.

FESTIVAL DI SANREMO 2025: SANREMO GIOVANI 2024

Nella prima fase il Direttore artistico e la Commissione Musicale ascolteranno tutti i brani presentati che soddisfano i requisiti, selezionando almeno 40 artisti per le audizioni dal vivo presso la storica sede di Via Asiago a Roma.

Da queste audizioni emergeranno 24 giovani talenti che, dal 12 novembre, prenderanno parte ad una vera e propria competizione in onda in quattro serate su Rai 2. Per la precisione il 12, 19, 26 novembre e il 3 dicembre.

Ognuna di queste serate vedrà esibirsi dal vivo 6 artisti ma solo 3 di loro, giudicati dalla Commissione Musicale, passeranno il turno. Rimasti in 12 gli artisti in gara si confronteranno nella semifinale del 10 dicembre, sempre in onda su Rai 2 e rimarranno solo sei di loro.

A questi sei artisti si aggiungeranno quindi due artisti scelti da Area Sanremo 2024, sempre selezionati dalla Commissione Musicale Rai, e si avrà il cast degli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2024.

Da qui il confronto finale il 18 dicembre in prima serata su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo. Gli 8 finalisti si contendere i, altra notizia anticipata settimane fa dal nostro sito, quattro posti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte.

La valutazione per la scelta dei quattro nomi in semifinale sarà affidata sia alla Commissione musicale che al pubblico tramite Televoto, ciascuno con un peso del 50%. Un cambiamento rispetto alle scorse edizioni dove a scegliere furono per il 50% la Commissione e per il 50% il Direttore Artistico Amadeus.

Attenzione, scende, almeno per quel che riguarda Sanremo Giovani, anche la durata dei brani. Citando testualmente il regolamento “Durante l’audizione dal vivo, la fase eliminatoria, la Semifinale e la Serata Finale di SANREMO GIOVANI le esecuzioni delle canzoni in gara dovranno avere ognuna una durata

massima di 3’00” (tre minuti).”

Cliccate in basso su continua per il regolamento completo e per le dichiarazioni di Carlo Conti.