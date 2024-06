Sanremo 2025, indiscrezioni AMI: Carlo Conti porta 24 big in gara e pochissime Nuove proposte

Sanremo 2025. È ormai prossima la pubblicazione del nuovo regolamento del Festival di Sanremo guidato da Carlo Conti che, come è noto, dopo il triennio dal 2015 al 2027, guiderà anche l’edizione del 2026.

Nei giorni scorsi il direttore artistico, attualmente impegnato nella stesura del regolamento, ha lanciato qualche indiscrezione partendo da due presupposti. Innanzitutto, non intende stravolgere il lavoro fatto dopo di lui da Claudio Baglioni e Amadeus, ma solo apportare piccole modifiche. In secondo luogo, ha ribadito l’importanza della scelta delle canzoni a Tg1 Estate:

“Mia moglie si ricorda che, nei miei primi tre Sanremo, io che sono sempre tranquillo e non mi preoccupo degli ascolti, magari mi svegliavo una notte e mi veniva in mente una canzone che avevo eliminato e allora mi venivano i dubbi… forse ho sbagliato, era più forte questa? Si sente molto la responsabilità della scelta delle canzoni… il resto è contorno, la bistecca sono le canzoni.“

Sulle canzoni che stanno arrivando Carlo Conti ha sottolineato come siano in linea con quella che è la musica di oggi:

“Io mi sono accorto del cambiamento nel mio ultimo Sanremo, nel 2017, quando vinse Gabbani con Occidentali’s karma, seconda Fiorella Mannoia e terzo Ermal Meta. Quindi sul podio due nuove proposte che l’anno prima avevano fatto Sanremo Giovani…“

Tra le principali novità di Sanremo 2025 ci sarà il ritorno del Dopofestival, con la fine delle serate prevista attorno all’una.

Il numero dei Big in gara sarà inferiore a quello degli anni passati.

Le Nuove proposte non andranno ad aumentare il numero di Big, ma avranno la loro gara e ci sarà il vincitore di categoria. Non è ancora chiaro se Carlo Conti rialzerà l’eta per le nuove proposte, portata nel corso degli anni da Amadeus da 36 a 30.

Ricordiamo, del resto, che con questa regola né Gabbani né Ermal Meta, lanciati proprio nelle edizioni di Conti, avrebbero potuto prendere parte alla kermesse e fare il percorso poi fatto.

Non ci saranno infine le eliminazioni come confermato dal Direttore artistico: “sono un concetto passato. Nel 2015, 2016 e 2017 nei miei Festival c’erano, ora sarebbero anacronistiche.”

Quanti saranno i cantanti in gara e, soprattutto, le Nuove proposte al Festival di Sanremo 2025? All Music Italia è in grado di anticiparvelo salvo cambiamenti del direttore artistico. Cliccate in basso su continua.