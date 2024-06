Sanremo 2025: arrivano le date del Festival. Carlo Conti pronto ad abbassare ancora l’eta delle Nuove proposte

In attesa della conferma ufficiale da parte della Rai, Riviera24.it, noto sito ligure, svela le date del Festival di Sanremo 2025. Noi di All Music Italia, dopo avervi informato che le Nuove Proposte in gara saranno solo quattro, anticipiamo un altro possibile cambiamento di Carlo Conti sulle Nuove Proposte che potrebbe far discutere.

Partiamo da quelle che quasi sicuramente saranno le date in cui si svolgerà la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Secondo i rumors trapelati le date scelte saranno da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2025. Sempre secondo il sito Carlo Conti ha scelto un suo storico collaboratore, Riccardo Bocchini, per la scenografia.

Bocchini andrà a prendere il posto di Gaetano Castelli, al fianco di Amadeus nei cinque anni della sua direzione artistica, e tornerà ad occuparsi della kermesse dopo averlo già fatto nelle prime tre edizioni di Conti, dal 2015 al 2017.

Sanremo 2025, altra rivoluzione di Carlo Conti per le nuove proposte

Nell’edizione 2025 del Festival, Carlo Conti ha deciso di ripristinare la vecchia formula con due circuiti di gara: i Big e le Nuove Proposte, abbandonata da Amadeus negli ultimi tre anni.

Qualche settimana fa, il nostro sito ha anticipato che gli artisti in gara saranno probabilmente 24, mentre le Nuove Proposte saranno solo quattro. Questa notizia ha scosso l’industria discografica, soprattutto quella indipendente, preoccupata per la riduzione degli spazi dedicati agli artisti emergenti.

Oggi vi anticipiamo un altro rumors che potrebbe alimentare ulteriori discussioni: Carlo Conti sembra intenzionato ad abbassare a 25 anni la soglia massima per gli artisti nella categoria Nuove Proposte.

Ricordiamo che fino al 2019 gli artisti potevano partecipare a Sanremo Giovani fino a 36 anni. Con Amadeus l’età è stata abbassata prima a 33 anni e poi a 30. La speranza era che Conti rialzasse l’età, visto il successo ottenuto con artisti over 30 come Ermal Meta e Francesco Gabbani, ma sembra che accadrà il contrario.

Per conferme ufficiali, dobbiamo attendere l’annuncio del regolamento del Festival di Sanremo 2025 da parte di Carlo Conti nei prossimi giorni.