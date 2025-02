Sanremo 2025: con la Total Audience nessuna sfida di ascolti tra Conti e Amadeus

Sanremo 2025 ascolti. Molti si chiedono chi vincerà sugli ascolti: Conti o Amadeus? Anche se Carlo Conti ha dichiarato che a lui non interessano gli ascolti (qui ne abbiamo parlato), il dato resta importante per misurare la partecipazione. Tuttavia, è impossibile fare un vero confronto tra le edizioni a causa del cambiamento nel metodo di misurazione.

Ecco cosa cambia…

La Total Audience: Cos’è e quando è stata introdotta alla RAI

La Total Audience è un sistema avanzato di misurazione degli ascolti televisivi che non si limita a tracciare solo gli spettatori della televisione tradizionale, ma include anche chi guarda i contenuti su dispositivi mobili, smart TV e piattaforme di streaming online.

Introdotto ufficialmente da Auditel il 30 dicembre 2024, il sistema risponde alle nuove abitudini del pubblico, che ormai consuma contenuti su molteplici piattaforme e dispositivi, sia in tempo reale che on-demand. Con questo approccio integrato, si ottiene una visione più completa del comportamento degli spettatori, permettendo di tracciare non solo chi guarda la TV in diretta, ma anche chi recupera i contenuti successivamente.

Prima dell’introduzione della Total Audience, i dati sugli ascolti venivano raccolti esclusivamente sulla base degli spettatori della TV tradizionale. La Total Audience supera questa limitazione monitorando anche gli ascolti digitali, tramite app, streaming e fruizione on-demand, e includendo modalità di visione come il Time Shifted Viewing (TSV), che registra gli ascolti differiti rispetto alla trasmissione originale.

Il Festival di Sanremo 2024 è stato uno dei primi eventi a beneficiare della Total Audience, con una misurazione che ha incluso non solo gli spettatori della TV tradizionale, ma anche quelli che hanno seguito l’evento su dispositivi mobili, smart TV e piattaforme digitali. Questo approccio ha permesso di ottenere una visione più completa della portata del programma, che ha registrato ben 11.893.000 spettatori con uno share del 67,8%. Rispetto agli anni precedenti, dove venivano considerati esclusivamente gli spettatori televisivi, la Total Audience ha evidenziato la crescente rilevanza delle piattaforme digitali, con un’impennata di visualizzazioni via smartphone, tablet e streaming online, particolarmente tra il pubblico giovane.

Sanremo 2025 Ascolti: Differenze tra la Total Audience di Sanremo 2024 e quella Ufficiale Introdotta a Dicembre 2024

Un punto fondamentale da sottolineare è che, data l’introduzione della Total Audience a dicembre 2024, non è possibile fare un confronto diretto e preciso tra i dati del Festival di Sanremo 2025 e quelli dell’anno precedente, ossia il 2024.

Anche se la Total Audience è stata già utilizzata durante il Festival di Sanremo 2024, è importante evidenziare le differenze tra la misurazione adottata per il Festival e quella ufficialmente implementata da Auditel dal 30 dicembre 2024.

Ampiezza della Misurazione:

La Total Audience di Sanremo 2024 si è concentrata principalmente sulla misurazione dell’audience del festival, includendo non solo gli spettatori della TV lineare, ma anche quelli che hanno seguito il programma tramite dispositivi mobili e streaming. Tuttavia, la Total Audience ufficiale di Auditel va oltre, estendendo la misurazione a tutti i programmi trasmessi in TV, con un focus particolare sulla segmentazione dell’audience per tipo di dispositivo e piattaforma. Questo approccio consente di analizzare con maggiore dettaglio le abitudini di fruizione dei contenuti a livello nazionale. Piattaforme Coinvolte:

Sebbene la Total Audience di Sanremo 2024 abbia preso in considerazione vari dispositivi e piattaforme, la Total Audience ufficiale di Auditel include anche il Time Shifted Viewing (TSV), cioè gli ascolti di programmi visti in differita rispetto alla trasmissione originale. Inoltre, gli ascolti su D-Channel, sono stati inclusi per la prima volta, offrendo una visione più precisa e completa dell’interazione del pubblico con i contenuti televisivi. Frequenza di Rilevamento:

Durante il Festival di Sanremo, la Total Audience ha monitorato in tempo reale gli spettatori che seguivano l’evento, evidenziando la portata del programma in una finestra temporale ristretta. La Total Audience ufficiale di Auditel è più strutturata e continua, con il monitoraggio degli ascolti che avviene ogni giorno e con una misurazione più lunga, che permette di includere anche gli ascolti successivi e gli effetti a lungo termine dei programmi trasmessi.

Conclusioni

Il confronto tra i dati di Sanremo 2024 e quelli di Sanremo 2025 non può essere considerato valido a causa della Total Audience che è stata introdotta a dicembre 2024. Sebbene il dato relativo agli ascolti del 2024 sembri più alto, la vera causa di questa differenza è il cambiamento nel metodo di misurazione. Non possiamo quindi stabilire un vero scontro tra Conti e Amadeus che si basa sui dati di ascolto, poiché i numeri non sono confrontabili in modo diretto a causa delle differenze nei sistemi di raccolta dei dati.