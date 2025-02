Sanremo 2025: Carlo Conti “I numeri di Amadeus? Non sono il mio obiettivo”, la scaletta della prima sera

Sanremo 2025, scaletta della prima serata attesissima e prime dichiarazioni

Carlo Conti ha condiviso con i giornalisti e gli appassionati di musica le sue aspettative per questa nuova edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il direttore artistico ha rivelato alcuni dettagli chiave su come intende arricchire l’esperienza del Festival, con un focus sulla musica, sull’inclusività e sull’innovazione.

Tra dichiarazioni di intenti e riflessioni sul futuro dell’evento, Conti ha anche sottolineato l’importanza di un rinnovato impegno verso un Festival che non solo intrattiene, ma rappresenta anche un’importante occasione di cambiamento culturale e sociale.

Ecco i principali passaggi della conferenza stampa che ci guideranno verso l’edizione 2025.

I numeri di Amadeus? Non sono il mio obiettivo

Carlo Conti ha apertamente dichiarato di non voler confrontarsi con i numeri di ascolto che Amadeus ha registrato nelle passate edizioni, sottolineando con umiltà e determinazione:

“I numeri di Amadeus sono imbattibili, ma non guarderò gli ascolti, non mi interessano. Spero invece che il Festival di quest’anno possa emozionare, coinvolgere e raggiungere un pubblico ancora più ampio, attraverso un programma che metta la musica e l’inclusività al centro.”

Sull’orario di fine del festival, Conti ha anche dichiarato:

Non cerco polemiche, cerco di fare delle cose con grande rispetto per gli spettatori. Voglio finire presto, ma devo rispettare anche le pubblicità che manderò intorno all’una. Faccio tutto con leggerezza, non devo dimostrare nulla.

Conti non manca di elogiare anche il team che lo affianca in questa avventura, da Rai a Comune di Sanremo, e i vari sponsor che contribuiscono a rendere possibile il Festival. Il suo sguardo è rivolto a un futuro in cui l’integrazione tra artisti e pubblico diventi ancora più forte.

Grazie anche a nuove collaborazioni con sponsor che hanno voluto contribuire non solo con prodotti, ma anche con una visione sostenibile e innovativa del festival.

In particolare, il Suzuki Stage rappresenta un esempio tangibile di come il Festival possa essere un luogo di incontro tra musica e cultura popolare, un palco che sarà anche il simbolo di un’ulteriore apertura verso un pubblico sempre più giovane.

Inoltre, la partnership con Eni segna un importante passo verso una visione ecologica e decarbonizzata dell’industria dell’intrattenimento, attraverso l’introduzione di energie rinnovabili e il supporto di prodotti eco-sostenibili.

Il futuro del Festival: la speranza per una direzione artistica femminile

Carlo Conti ha anche espresso una sua speranza per il futuro del Festival, dichiarando che sarebbe importante vedere una direzione artistica femminile alla guida della kermesse in edizioni future. Questo commento apre uno spazio di riflessione sul ruolo delle donne nel panorama culturale e musicale italiano, sottolineando l’importanza di garantire pari opportunità anche nel campo della direzione artistica. Una dichiarazione che trova eco nelle recenti discussioni sul gender gap, non solo nella musica, ma anche nelle arti in generale.

“Spero che ci sia una direzione artistica femminile,” ha aggiunto Conti.

Un’edizione inclusiva e accessibile a tutti

L’attenzione all’inclusività non si limita solo alla musica e alla direzione artistica. Il Festival di Sanremo 2025 vedrà anche un impegno notevole per la accessibilità del pubblico con disabilità sensoriali. Rai, grazie all’iniziativa Rai Pubblica Utilità, garantirà la sottotitolazione, l’audiodescrizione e la traduzione in lingua dei segni per le persone con difficoltà uditive, permettendo a tutti di fruire dell’esperienza in modo completo.

Un Festival che si fa specchio dei cambiamenti ma niente monologhi

Sanremo non è mai stato solo un concorso musicale. La sua forza risiede nel fatto che riesce a raccontare l’Italia, la sua società, i suoi cambiamenti. Ogni edizione è una fotografia del paese, e Carlo Conti sembra intenzionato a cogliere al volo questa opportunità per portare sul palco temi di rilevanza sociale e culturale, con uno sguardo attento a quelle trasformazioni che segnano il presente. Non lo farà attraverso i monologhi ma con vari simboli o canzoni o momenti brevi di riflessione.

Come annunciato le cantanti Noa e Mira Awad eseguiranno un duetto sulle note di Imagine di John Lennon, unendo le loro voci per trasmettere un potente messaggio di pace e solidarietà tra culture diverse.

Conti ha anche annunciato che il venerdì sera, il noto comico Paolo Kessisoglu si esibirà con sua figlia, cantando una canzone insieme a lei per parlare un momento che si preannuncia particolarmente emozionante.

Insomma, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come una manifestazione dove la musica è la protagonista indiscussa, ma dove l’impegno, l’inclusività e l’innovazione fanno da contorno a un evento che, come sempre, sa come emozionare.

Sanremo 2025 scaletta della prima serata, per leggere l’ordine d’entrata dei cantanti clicca su continua.