Sanremo 2025: Noa e Mira Awad cantano in apertura al Festival “Imagine” per lanciare un messaggio di pace

La cantante israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad uniranno le voci sul palco del Festival di Sanremo 2025 dove, nella prima serata, canteranno Imagine di John Lennon per lanciare un messaggio di pace.

Nei giorni scorsi le due artiste si sono esibite in coppia a Napoli in occasione del Concerto per la Pace, organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli, con There must be another way, il primo brano israeliano con parole in arabo, originariamente presentato nel 2009 sul palco dell’Eurovision.

La carriera di Noa e il legame con l’Italia

Noa, pseudonimo di Achinoam Nini, è una delle voci più significative della musica israeliana. Nata a Tel Aviv nel 1969, è cresciuta tra Israele e gli Stati Uniti prima di tornare nel suo paese d’origine, dove ha iniziato la sua carriera musicale.

Il suo legame con l’Italia è profondo e ricco di riconoscimenti. Nel 1997 è stata scelta da Roberto Benigni per interpretare Beautiful That Way, colonna sonora del film La vita è bella. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti italiani del calibro di Pino Daniele, incidendo il brano The Desert in My Head. Nel 2006 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Un discorso in generale, insieme a Carlo Fava e ai Solis String Quartet, vincendo il Premio della Critica Mia Martini.

Nel 2011 ha pubblicato l’album Noapolis, dedicato alla canzone classica napoletana, nel quale ha reinterpretato brani storici come I’ te vurria vasà e Santa Lucia luntana. Sempre nel 2011, è stata premiata con il Riccio d’Argento per il suo impegno nella diffusione del patrimonio musicale italiano.

NOA e Mira awad: Un messaggio di pace al Festival di Sanremo 2025

Noa tornerà sul palco dell’Ariston il 11 febbraio, nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025, dove duetterà con Mira Awad sulle note di Imagine di John Lennon. Un’esibizione che vuole lanciare un messaggio di pace e solidarietà tra culture e popoli, sottolineando l’importanza del dialogo attraverso la musica.

Il ritorno di Noa a Sanremo coincide anche con l’uscita del suo nuovo album, The Giver, il primo in cui firma anche le musiche insieme a Gil Dor e al pianista Ruslan Sirota. Un progetto nato dalla crisi seguita agli eventi del 7 ottobre, un momento che ha profondamente segnato il contesto mediorientale e spinto Noa a condividere attraverso la musica i suoi sentimenti e le sue idee sulla pace.

Mira Awad, artista palestinese-israeliana, è una cantautrice e attivista impegnata nella promozione dell’empatia e della comprensione reciproca tra israeliani e palestinesi. Ha pubblicato quattro album da solista e composto colonne sonore per film e teatro. Nel 2025 ha lanciato il progetto Artivista, una residenza artistica per riunire creativi provenienti da entrambe le parti del conflitto israelo-palestinese, con l’obiettivo di favorire la creazione collaborativa e abbattere le barriere culturali.