Sanremo 2025: chi è il co-autore di “Balorda Nostalgia” di Olly?

Brano vincitore del Festival di Sanremo 2025, Balorda Nostalgia è frutto della collaborazione tra Olly, Julien Boverod (in arte JVLI) e il talentuoso musicista e compositore Pierfrancesco Pasini, che – per l’occasione – ha vestito sia i panni del co-autore che quelli del produttore.

Ballad intensa che esplora il sentimento della nostalgia, definita balorda per il suo potere di ferire così come di ricordarci che siamo vivi, Balorda Nostalgia vanta una produzione che combina chitarre acustiche e pianoforte, creando un’atmosfera emotiva che ha conquistato sia il pubblico che la critica.

sanremo 2025: chi è PIERFRANCESCO PASINI, co-autore di “balorda nostalgia” di olly?

Autore peermusic ITALY, in collaborazione con Platinum Squad, Pierfrancesco Pasini torna al Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo, dopo aver firmato – nel 2023 – Fino A Qui di Alessandra Amoroso.

Ed ecco che, con una carriera già ricca di collaborazioni di prestigio (Marco Mengoni, Fulminacci, Sick Luke, Shiva, bnkr44, Tredici Pietro e Alessandra Amoroso), Pasini si conferma come uno degli autori e produttori più interessanti della scena musicale italiana contemporanea.

Ma non è tutto! Il talento di Pierfrancesco ha infatti raggiunto anche il panorama musicale internazionale, tanto che nel 2023 ha firmato il singolo bigger thën everything per il rapper statunitense Yeat.