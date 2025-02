Sanremo 2025 Alessandro Gervasi, il piccolo bambino prodigio che ha suonato Champagne

Sanremo 2025 Alessandro Gervasi bambino pianista prodigio è un giovane talento musicale italiano, nato il 23 novembre 2018 a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Nonostante la sua giovanissima età, ha già dimostrato un’eccezionale abilità al pianoforte, grazie al possesso dell’orecchio assoluto, una rara capacità che gli permette di riconoscere e riprodurre qualsiasi nota musicale dopo un solo ascolto.

La sua passione per la musica è emersa durante la pandemia, osservando il padre suonare il pianoforte per diletto. All’età di tre anni, Alessandro ha iniziato a suonare una tastiera giocattolo, sorprendendo la famiglia con l’esecuzione dell’Inno di Mameli. Da allora, ha continuato a coltivare il suo talento, esibendosi in vari concorsi e ottenendo riconoscimenti significativi.

Nel novembre 2024, ha vinto nella sua categoria al Tour Music Fest, impressionando la giuria con la sua interpretazione di “Libertango” di Astor Piazzolla. La sua esibizione è stata diretta dal maestro Beppe Vessicchio, che ha riconosciuto il suo straordinario talento.

Alessandro è stato ospite al Festival di Sanremo 2025, esibendosi sul prestigioso palco dell’Ariston. Inoltre, interpreterà il giovane Peppino Di Capri nel film biografico Champagne, diretto da Cinzia TH Torrini, in onda su Rai 1 il 18 febbraio 2025.

Nonostante la sua giovane età, Alessandro Gervasi bambino pianista prodigio ha già dimostrato una maturità artistica sorprendente, eseguendo brani complessi e mostrando una passione profonda per la musica. Il suo futuro promette grandi successi nel panorama musicale italiano e internazionale.

Curiosità per i fan di Sanremo: è tornato in mente un altro giovane talento che, a soli 8 anni, salì sul palco interpretando il sindaco di Scasazza. Quell’anno, presentato da Baudo al suo fianco, c’era anche Nino Frassica (come quest’anno). Il bambino in questione è Alex Polidori, oggi uno dei doppiatori più importanti d’Italia, voce del pesciolino Nemo e di Timothée Chalamet.

Foto di copertina del profilo Facebook del giovane artista.