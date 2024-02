Nuovo singolo per il cantautore/doppiatore più amato d’Italia… Alex Polidori lancia “Caramelle per la voce”

Nuovo singolo per il doppiatore e cantautore più amato d’Italia. Alex Polidori, voce di Spider-Man ma anche di Timothée Chalamet e di molti altri attori, torna con “Caramelle per la voce“.

Il brano è stato pubblicato durante la settimana del Festival di Sanremo, per la precisione il 6 febbraio 2024 per La Moon Records.

“Ci siamo fatti di caramelle che fanno tornare la voce…”

Questa è la frase con cui viene raccontato questo nuovo brano.

“Caramelle per la voce” parla di quello che succede quando incontri qualcuno con cui riesci a “matchare” perfettamente, parlandoci per ore di ogni cosa in comune (4850 per l’esattezza, come nel celebre brano di Daniele Silvestri) e rischiando di diventare dipendente da quelle caramelle che ti aiutano a non perdere la voce, per non smettere mai.

Alex Polidori, che con la voce ci lavora non solo per cantare, ci racconta di come, dopo aver toccato il fondo e aver smarrito le proprie certezze, si può ritrovare la serenità curiosando nei labirinti silenziosi del centro di Roma di notte e nei grovigli delle “menti complicate” degli artisti, con accanto una persona che “addosso ti sta bene” e ti rende più luminoso, come succede nell’armocromia.

In “Caramelle per la voce” l’artista cita non solo Silvestri ma anche il grande Lucio Dalla. Alex durante la settimana del Festival ha promosso il brano anche a Sanremo dove, tra le altre cose, ha regalato le sue caramelle per la voce anche alla vincitrice, Angelina Mango.