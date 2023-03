Festival di Sanremo 2024: c’è chi è già pronto a presentarsi e chi non ci pensa lontanamente

Sanremo 2024. Mancano “solo” undici mesi all’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e mentre Amadeus già da maggio/giugno prossimo inizierà ad ascoltare i brani che gli saranno fatti pervenire dagli artisti, c’è chi porta avanti come Ultimo e Loredana Berté (ma anche i Jalisse).

Partiamo proprio dal cantautore tornato in gara quest’anno e classificatosi al quarto posto con la sua Alba a Sanremo 2023.

Nei giorni scorsi l’artista, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha affermato:

“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più”.

Queste le parole del cantautore parole che con quel “credo” lascia comunque aperta una porta sul futuro anche se sicuramente non vedremo un ritorno di Nicolò in gara a stretto giro. Del resto come dargli torto dopo che la sala stampa, quelle stesse persone che poi chiedono gli accrediti per loro, mogli e figli ai suoi concerti, ha esultato alla notizia del suo quarto posto.

In ogni caso al di là della posizione in classifica il brano Alba è un successo certificato con il disco d’oro in due settimane e il disco omonimo, in un momento in cui le classifiche sono tutte urban/rap, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI e conquistato il disco d’oro in una sola settimana.

Chi invece ha cambiato idea e si presenterà al Festival di Sanremo 2024 nonostante qualche anno fa avesse affermato di non volerci tornare in gara è Loredana Bertè.

La cantante attualmente impegnata come coach di The Voice Senior, proprio durante la semifinale del programma ha affermato: “Voglio presentarmi a Sanremo l’anno prossimo“.

Una notizia che non può che renderci tutti contenti e curiosi visto che l’ultima partecipazione dell’artista è stata nel 2019 quando ha ottenuto diverse standing ovation con la sua Cosa ti aspetti da me e il quarto posto con tanto di fischi del pubblico che avrebbe voluto vederla almeno sul podio.

In ogni caso in attesa che le canzoni per Sanremo 2024 inizino ad arrivare ad Amadeus (qui un articolo con alcune nostre supposizioni) una certezza la abbiamo. I Jalisse tenteranno di arrivare sull’Ariston per la 27esima volta. Sarà quella buona?