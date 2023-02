Salutando il Festival di Sanremo 2023 ecco il primo toto-nomi per Sanremo2024

Sanremo 2024 no, non abbiamo sbagliato il titolo, proprio di questo andremo a parlare. Sanremo 2023 è appena terminato e la mancanza si fa sentire, come ogni anno, un po’ per tutto ciò che abbiamo vissuto e visto sia dentro che fuori l’Ariston.

Sono giorni che tiene banco la storia d’amore in crisi tra i Ferragnez, il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e la querelle tra i politici e i vertici Rai. E la musica?

Beh, la musica rimane nelle orecchie e si fa ascoltare davvero tanto da ogni genere di pubblico, sia generalista che specifico tra fan e addetti ai lavori. Soprattutto, è ciò di cui ci interessa parlare maggiormente.

Proprio perché già ci manca tanto immergerci a piene mani nelle storie del Festival, abbiamo pensato di aprire la parentesi di Sanremo2024 con un primissimo toto-nomi che, vi anticipo, in questo caso è puramente di carattere personale e basato su gusto, eventuali dinamiche discografiche e valutazioni sui duetti di quest’anno.

Partiamo dall’assunto che Sanremo 2024 sarà l’ultima edizione di Amadeus (ma occhio ai colpi di scena) e che, di conseguenza, dobbiamo pensare a una valutazione e a un approccio nella scelta che mira più all’aspetto emotivo, oltre quello quasi radiofonico, prima di tutto.

Ama vorrà circondarsi di persone che gli garantiscano una chiusura con il botto, se possibile ancora più grande di quella di quest’anno, e le valutazioni sui nomi devono necessariamente essere di altissimo profilo pur mantenendo una linea quasi simile a quella attuale.

Per comodità, il numero di artisti che troverete di seguito sarà lo stesso dei partecipanti di quest’anno, vale a dire 28, ma attenzione perché già in conferenza stampa lo stesso Amadeus ha detto che sta ragionando sulla diminuzione a 22-25 perché quest’anno è stata davvero lunga e tosta da reggere.

Partiamo dalla valutazione più semplice, cioè dai nomi ipotetici che potrebbero rientrare nel festival futuro e che già quest’anno o nelle ultime edizioni condotte da Ama abbiamo visto nel corso delle serate dei duetti, un po’ come accaduto con Rosa Chemical che lo scorso anno fu ospite di Tananai, Mr Rain ospite di Highsnob e Hu e Grignani ospite di Irama.

I nomi di sanremo 2024 in base alla serata cover

Il primo nome è quello di Izi, che ha accompagnato Madame in una strepitosa versione di ‘Via Del Campo‘. Izi fa parte della cerchia dei rapper dell’ormai celebre ‘classe del 2016‘ a non avere avuto ancora il successo che, invece, hanno già messo in tasca i vari Rkomi, Ernia e compagnia cantante.

Sanremo2024 potrebbe essere il banco di prova definitivo e la consacrazione per una delle penne più interessanti tra quelle di quel genere lì.

Capitolo a parte per Arisa, in duetto in tutte e quattro le ultime edizioni e che ha voluto esprimere la sua insoddisfazione domenica scorsa ad Amici circa la sua esclusione dalla gara negli ultimi due anni. Lei ha già vinto il Festival e, con la giusta canzone unita alla sua voce, potrebbe davvero asfaltare tutti.

Ultimo nome di quest’anno è quello di Rose Villain, fresca non solo di duetto con Rosa Chemical ma anche di pubblicazione del suo primo album ‘Radio Gotham‘. Brava, potente sul palco, bella e con la possibilità di portare una canzone che, di certo, spaccherebbe le classifiche.

Passando agli anni scorsi, i primi due nomi facili sono quelli di Ginevra e Margherita Vicario. Due donne di altissima qualità musicale che due anni fa hanno accompagnato La Rappresentante di Lista sul palco e che crescono di canzone in canzone.

Altro nome esordiente che piace tanto ai giovanissimi è quello di Vegas Jones, rapper molto apprezzato che non ha sfigurato in duetto con Aiello nel 2021 e che sarebbe un esordiente assoluto ma con una fanbase importante. Non come quella di Lazza, sia chiaro, ma comunque da tenere d’occhio.

Chiudiamo il capitolo cover con un nome di una donna in duetto nel 2020: Maria Antonietta. Esperienza, grande penna e ripartita di recente con un nuovo progetto discografico. Sarebbe esordiente e farebbe parte di quella che un tempo era la “quota indie” al femminile.

Izi

Arisa

Rose Villain

Ginevra

Margherita Vicario

Vegas Jones

Maria Antonietta

i nomi dei big della musica italiana

Abbiamo già selezionato 7 artisti che sarebbero quasi tutti esordienti, a parte il gradito ritorno di Arisa. In questa sezione, invece, prenderemo in esame un massimo di due nomi di quelli che possiamo considerare come i Marco Mengoni, Giorgia ed Elisa del futuro Sanremo.

Cantanti che non avrebbero il minimo bisogno di partecipare, che potrebbero salire sul palco come super ospiti ma che ci piacerebbe tantissimo vedere in gara.

Il primo nome su tutti è quello di Cesare Cremonini, assoluto protagonista della musica italiana che riempie gli stadi e i cuori di milioni di fan del nostro Paese ma che, ahinoi, non è mai stato a Sanremo a giocarsela con i suoi colleghi.

Ecco, a differenza dei nomi dei big citati prima, quello di Cremonini è davvero utopistico perché andrebbe lì da esordiente e non con una precedente esperienza tale da fargli dire “ma sì dai, torniamo e divertiamoci“. E’ stato all’Ariston come superospite, sempre con Amadeus, ma nulla più. A noi, però, piace sognare.

Il secondo nome, rispetto quello di Cesare, che sento di considerare più spendibile è quello dei Negramaro. Quest’anno Giuliano Sangiorgi & Co. compiono 20 anni di carriera, esplosa proprio a Sanremo con ‘Mentre Tutto Scorre‘. Sarebbe straordinario rivederli lì, dove tutto è iniziato.

Cesare Cremonini

Negramaro

Sanremo 2024: I nomi degli aficionados di sanremo

Siamo arrivati quasi a metà del nostro viaggio ed è arrivato il momento della categoria di artisti che hanno partecipato, anche con ottimi risultati, e che non è da escludere scelgano di tornare.

Tre nomi su tutti: Max Gazzè, Daniele Silvestri, Samuele Bersani.

Poco da dire in questo caso. Sono eccelsi, arricchiscono Sanremo e porterebbero brani di alta fattura. L’incognita, in questo caso, sarebbe l’eventuale spendibilità radiofonica perché si tratterebbe di cantautori più particolari rispetto a tutti gli altri, ma ci hanno già abituato ad exploit strameritati quindi why not.

i nomi degli over 70

Arrivati a 12 nomi (ricordiamo che 6 li lasciamo per la categoria dei giovani), ne mancherebbero 10 per completare il quadro e tra questi non si può certo escludere un nome o, al massimo, due di quegli artisti o band del passato che farebbero felici gli anziani.

Due anni fa abbiamo avuto Massimo Ranieri su tutti, quest’anno i Cugini di Campagna, senza dimenticare Orietta Berti e Iva Zanicchi per poi completare con Gianni Morandi mattatore due anni di fila in gara e come co-conduttore. Il prossimo anno chi potrebbe essere al loro posto?

Un nome che stuzzica la fantasia, ma lo scrivo pour parler non di certo per inserirlo nel calderone, è quello di Antonello Venditti. Pensate che sogno vederlo lì, in gara, ma non accadrà mai.

Un nome più spendibile, invece, potrebbe essere quello di Umberto Tozzi. Sarebbe un ritorno in grandissimo stile e accontenterebbe un po’ tutti.

Se, invece, guardiamo al fronte femminile, l’unico nome che mi viene in mente è quello di Loretta Goggi. Lei fa già parte della scuderia Rai, non sarebbe così improbabile vederla di nuovo nelle vesti di cantante.

Umberto Tozzi

Loretta Goggi

i nomi dei revival anni 90

In questa categoria mettiamo due nomi che potrebbero essere la ‘quota 90’ del prossimo anno, come successo con Paola e Chiara, Grignani o gli Articolo31 quest’anno.

Lo so, state pensando anche voi agli 883 e non sarebbe da escludere del tutto, però è più probabile che Max Pezzali e Mauro Repetto vadano lì con i loro veri nomi e non con lo storico marchio. Io, però, voglio continuare a sperare.

L’altro nome è quello di Syria. Una di quelle cantanti che avrebbe strameritato numeri e palchi di elevata importanza e che, per un motivo o per un altro, è sempre stata lì, nel mezzo, ma senza mai sfondare una certa soglia di gradimento verso il pubblico generalista.

Max Pezzali & Mauro Repetto

Syria

I nomi vari ed eventuali

A questo punto tocca completare il quadro con una serie di nomi che appartengono a due categorie: i ritorni e gli outsider.

Siamo arrivati a quota 17 nomi, dunque ne mancano solo cinque per definire la lista, dato che 6 slot li lasciamo per eventuali giovani che ovviamente non possiamo sapere.

Quasi scontato fare i nomi di Sangiovanni e Ditonellapiaga, nuove leve che conosciamo già benissimo e che non farebbero fatica a tornare all’Ariston con due brani da fare invidia a ‘Farfalle‘ e ‘Chimica‘.

La quota talent non è da escludere con Angelina Mango che, a prescindere da Amici, ha la strada spianata verso il successo e una sua partecipazione sarebbe un giusto premio al talento che sta dimostrando. Dei ragazzi presenti nella classe è l’unica, al momento, che vediamo già pronta per quel tipo di palco.

Capitolo X Factor, invece, con forti dubbi sui Santi Francesi e su Beatrice Quinta, quindi al momento non li teniamo in considerazione ma non dimentichiamoli.

Gli ultimi posti li voglio lasciare per tre assoluti quanto eventuali inaspettati protagonisti: Calcutta, Gazzelle e Marracash. A parte il secondo, gli altri non ce li vedo ad entrare nel tritacarne sanremese ma consideriamo alcuni aspetti non di poco conto.

Calcutta deve necessariamente fare il botto con il suo ritorno ormai atteso da anni e Sanremo non sarebbe per nulla male. Nel caso di Marracash, invece, credo che potrebbe giocare un ruolo importante proprio Amadeus.

Sarà il suo ultimo anno alla conduzione e avere Marra sarebbe la ciliegina sulla torta di un lungo percorso fatto di successi, scoperte e numeri da tenere in altissima considerazione. Anche uno come Marracash potrebbe vacillare di fronte la richiesta di partecipare per completare il quadro nelle vesti di fiore all’occhiello di un’intera generazione. E perché no, spariamola grossa: Marracash e Gué Pequeno in feat per presentare Santeria 2, toh!

Ecco la lista completa del toto nomi per Sanremo 2024: