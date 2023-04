Sanremo 2023 salgono vendite e certificazioni. I 4 Festival di Amadeus sfiorano 9 milioni di copie e 120 certificazioni

Sanremo 2023 vendite e certificazioni.

Sono passati meno di tre mesi dalla conclusione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, la quarta con Amadeus nelle vesti di direttore artistico e presentatore. Con le certificazioni di questa settimana ai brani di Giorgia e Articolo 31 salgono a 18 i brani certificati su un totale di 28 in gara.

Certo non è detto che il direttore artistico riesca a superare i numeri record dello scorso anno (quasi 3.500.000 di copie) anche perché, nonostante quello di quest’anno fosse un Festival pieno di grandissimi nomi, a far la differenza sono davvero le canzoni. E non sembra ci siano molto brani che possano avere un’ondata lunga un anno come Dove si balla di Dargen D’Amico, Farfalle di Sangiovanni o la vincitrice Brividi di Mahmood e Blanco.

Andiamo a scoprire insieme i numeri raggiunti da Sanremo 2023 aggiornati al 24 aprile e quelli dei 4 Festival di Amadeus.