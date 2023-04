Certificazioni FIMI settimana 16: “Brividi” di Mahmood e Blanco a sette dischi di platino. Quattro certificazioni per i brani di Sanremo 2023

Certificazioni FIMI settimana 16 del 2023.

Con le certificazioni di questa settimana un brano di Sanremo 2022 arriva ben 700.000 copie certificate. Spazio a tanti rapper ma anche ai brani dell’edizione del Festiva di quest’anno oltre che per artisti come Tommaso Paradiso e i grandissimi Lucio Dalla e Fabrizio De Andrè.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Star walkin’ (league of legnds worlds Anthem) di Lil Nas X, per Hold my hand di Lady Gaga, Adore you di Harry Styles, Call out my name di The Weeknd e Gasolina di Daddy Yankee.

DISCO D’ORO per le oltre 50.000 unità a Heart of gold di Neil Young, 2 Be Loved (am I Ready) di Lizzo, Superman di Eminem feat. Dina Rae,

ALBUM INTERNAZIONALI

Certificato con il DISCO D’ORO per le oltre 25.000 copie unità l’album Heroes & Villains di Metro Boomin.

