Sanremo 2023 quarta serata: Mengoni vince la serate delle cover e consolida il primo posto in classifica

La quarta serata si apre con Amadeus che presenta il tema della serata, duetti e cover di successi dagli anni 60 agli anni 2000, con 56 artisti sul palco.

Sulle note di Zitti e buoni Gianni Morandi, in tenuta da podista, entra correndo dalla platea e raggiunge il palco.

I cantanti saranno votati dal televoto per il 34%, dalla Giuria Demoscopica per il 33% e dalla Sala Stampa, Tv, radio e web per il rimanente 33%.

Dopo la lettura dei codici del televoto inizia la gara.

Sanremo 2023 quarta serata

La prima artista ad esibirsi è Ariete con Sangiovanni, cantano Centro di gravità permanente di Franco Battiato a cui seguono Will e Michele Zarrillo con Cinque giorni ed Elodie e Big Mama con American woman.

Viene consegnato il Premio Città di Sanremo alla Carriera a Peppino Di Capri che canta Champagne, standing ovation per lui.

Amadeus lancia ingresso dalle scale della Francini su stacco Orchestra… Chiara non scende ma risponde dalla platea.

Riprende la gara con Olly e Lorella Cuccarini con La notte vola, Ultimo e Eros Ramazzotti con un medley di Adesso tu, Un’emozione per sempre e Più bella cosa.

sanremo 2023 chiara francini

Viene presentata la co-conduttrice della serata Chiara Francini che scende dalle scale e dopo una breve gag presenta Lazza con Emma e Laura Marzadori in La fine, segue Tananai con Don Joe e Biagio Antonacci in Vorrei cantare come Biagio e Sognami.

A loro seguono Shari e Salmo in Hai scelto me e Diavolo in me e Gianluca Grignani e Arisa in Destinazione paradiso.

Amadeus parla del giorno del ricordo della strage delle foibe.

In collegamento da Piazza Colombo La Rappresentante Di Lista che canta Diva e Ciao Ciao.

Riprende la gara con Leo Gassmann e Edoardo Bennato e Quartetto Flegreo con un medley di Bennato, a loro seguono Articolo 31 e Fedez con un medley del duo e Giorgia ed Elisa con Luce (tramonti a nord-est) e Di sole e d’azzurro, standing ovation per loro, è quindi il turno di Colapesce Dimartino con Carla Bruni in Azzurro,

E’ il momento dei ragazzi di Mare fuori che cantano ‘O Mar For e di Carolina Crescentini.

Riprende la gara con i Cugini di Campagna e Paolo Vallesi che cantano La forza della vita e Anima mia, Marco Mengoni e Kingdom Choir 13 con Let it be standing ovation anche per loro.

In collegamento dalla Costa Smeralda Takagi e Ketra.

sanremo 2023 quarta serata – riprende la gara

gIANMARIA e Manuel Agnelli in Quello che non c’è, Mr. Rain e Fasma cantano Qualcosa di grande, Madame con Izi in Via del campo, Coma_Cose con Baustelle cantano Sarà perchè ti amo.

Amadeus chiama sul palco dell’Ariston Andrea Delogu e Jody Cecchetto presentatori del PrimaFestival che presentano Rosa Chemical e Rose Villain in America.

Riprende la gara con i Modà con Le Vibrazioni cantano Vieni da me, segue con Levante e Renzo Rubino che cantano Vivere, poi Anna Oxa con Iljard Shaba in Un’emozione da poco.

Amadeus chiama sul palco dell’Ariston gli Autogol che presentano Sethu con Bnker 44 in Charlie fa surf, segue LDA con Alex Britti in Oggi sono io, Mara Sattei e Noemi in L’Amour toujour, Paola e Chiara con Merk & Kremont in un loro medley.

I Colla Zio e Ditonellapiaga chiudono la gara con Salirò.

