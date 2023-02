SANREMO 2023 – LE PAGELLE DELLA seconda SERATA DEL FESTIVAL

Sanremo 2023 pagelle seconda serata.

Buona la prima!

Il Festival di Sanremo sembra davvero star vivendo la sua quinta vita, oserei dire: dall’affermazione tv degli anni 50, al boom dei 60, al ritorno grande negli 80 dopo il decennio di decadenza, alle conferme baudiane dei 90. E adesso dopo un ventennio così così, fra alti e bassi, sembra proprio che la cura Amadeus abbia ridato splendore.

Lo ha ridato alle vendite delle canzoni lanciate, così come al fascino della gara che continua a richiamare artisti che fino a qualche anno fa avrebbero glissato gli inviti, fino a coinvolgere ospiti di livello che non si fanno scappare certo la passeggiata in riviera per far scintillare giacchette e gonne di paillettes.

Gli ascolti della prima puntata sono stati trionfali e addirittura meglio dell’anno precedente. Punte di oltre 14 milioni di spettatori ed il 63% quasi di share, che è roba da Italia ai mondiali.

E tutto ciò che gira attorno, comprese le mie pagelle che qui vi rinnovo, volano.

