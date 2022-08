Sanremo 2023: l’estate sta finendo e per Amadeus è tempo di iniziare a incastrare i pezzi del puzzle del Festival

Sanremo 2023 cantanti in gara… eh sì, fine agosto e ormai siamo in quel periodo dell’anno lì, quello in cui si inizia a riflettere e a stilare liste di nomi volte a individuare il possibile cast del Festival di Sanremo 2023. Del resto Amadeus, confermato per ben due edizioni a marzo scorso (evento mai successo prima nella storia della kermesse) questa volta sta lavorando con largo anticipo al suo quarto Festival ed è molto avanti con gli ascolti.

In dote il Direttore artistico porta tre edizioni miracolose sotto tutti i punti di vista (e pensare che tre anni fa in Rai c’era chi non era molto contento della scelta e gli avrebbe preferito Cattelan…). Andiamo a rinfrescarci la memoria, che non fa mai male, prima pensare al cast di Sanremo 2023.

Aspettando il cast di Sanremo 2023, i numeri di Amadeus

ASCOLTI

Dal punto di vista televisivo i tre Festival di Amadeus sono stati una toccasana per la Rai. Nel 2020 uno share medio del 54,78% (edizione più vista dal 1999), nella difficilissima edizione del 2021, senza pubblico e in piena pandemia, una media del 46,24% di share e lo scorso anno il record dei record. Sanremo 2022 è stata l’edizione del Festival con la media di share più alta addirittura dal 1997, il 58%, una cifra ancora più impressionante se ricordiamo che oggi, rispetto agli anni ’90, esistono centinaia di canali satellitari, i servizi streaming e la possibilità di rivedere tutto dove e quando si vuole con Internet.

Ma la medaglia di cui Amadeus può andare più orgoglioso è quella dei numeri riguardanti la musica. Nella difficile era dello streaming, mondo che apparentemente sembrava distante anni luce dalle canzoni del Festival Amadeus è riuscito a innovare. E lo ha fatto senza particolari proclami, ma semplicemente lavorando e scegliendo bene.

Risultati? I tre festival del presentatore sono presenti nella prime quattro posizioni della classifica dei Festival con più copie vendute nell’era FIMI (dal 2009). E l’ultimo è quasi a quota 3 milioni di copie/Unità. Per la precisione:

Sanremo 2022 oltre 2.875.000 (Amadeus 3)

Sanremo 2021 oltre 2.435.000 (Amadeus 2)

Sanremo 2019 oltre 875.000 (Baglioni 2)

Sanremo 2020 oltre 830.000 (Amadeus 1)

È dopo questo remind è ora di parlare di rumors, di liste e del cast di Sanremo 2023.