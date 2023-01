Sanremo 2023: cambia il regolamento, il round finale sarà tra cinque artisti

Sanremo 2023 finale a cinque… è questa la novità introdotta nella giornata del 16 gennaio nel regolamento del Festival.

Manca poco meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2023, eppure Amadeus e la Rai ancora stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. Proprio oggi, per esempio, la kermesse ha annunciato un importante cambiamento a livello del regolamento che andrà a scombinare in parte le carte in tavola.

