Amadeus ad un passo dal battere Sanremo 2021... sono 2.150.000 le copie certificate tra singoli e album di Sanremo 2022

Sanremo 2022 vendite.

Sanremo 2021, guidato da Amadeus, con le sue 2.335.000 copie certificate in un anno, è il Festival di maggior successo discografico dell’epoca FIMI (dal 2010 in poi). Ma qualcuno sta per battere questo primato… lo stesso Amadeus.

Con le nuove certificazioni FIMI arrivate ieri infatti, doppio platino per Dargen D’Amico, platino per Matteo Romano e disco d’oro per Fabrizio Moro, non solo i brani certificati arrivano a 18 su 25 in gara, un record mai avvenuto prima, ma le copie tra singoli e album, salgono a oltre 2.150.000 un traguardo raggiunto a poco meno di tre mesi dalla fine della kermesse.

Insomma, ad Amadeus III bastano poco meno di 200.000 copie certificate per battere Amadeus II. Traguardi che sicuramente verrà raggiunto, probabilmente anche grazie al secondo boom di Brividi di Mahmood e Blanco a seguito della partecipazione all’Eurovision 2022.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutti in brani e gli album certificati.