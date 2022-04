Eurovision 2022: ecco come sarà modificata “Brividi” di Mahmood e Blanco per rispettare il regolamento del Contest

Eurovision 2022 Mahmood e Blanco Brividi testo della versione tagliata del brano già vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Manca poco più di un mese all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022 che, come è ormai noto, si svolgerà a Torino grazie alla vittoria dei Måneskin in tre appuntamenti, due semifinali il 10 e 12 maggio, e la finalissima la sera del 14 maggio.

L’Italia con i suoi rappresentanti, Mahmood e Blanco, accede direttamente alla finalissima essendo uno dei paesi fondatori della manifestazione. Negli scorsi giorni però i due artisti, affiancati dal produttore Michelangelo, hanno dovuto mettere mano alla loro canzone per renderla idonea alle regole della manifestazione che prevede che la durata dei brani in gara sia al massimo di 3 minuti.

Brividi infatti dura circa 20 secondi in più del previsto e per questo è stato necessario apportare delle modifiche al pezzo. Mahmood nelle scorse settimane ha confermato che Michelangelo era già al lavoro ed ora il risultato è pronto.

In realtà il produttore ha trovato una soluzione abbastanza semplice che non va ad intaccare la struttura del brano e la sua intensità. Il terzo ed ultimo ritornello infatti ha subito un taglio. La versione originale del testo era il seguente:

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via

accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Nella versione che sarà cantata all’Eurovision 2022 saranno tagliati 4 versi. L’ultimo ritornello diventerà così:

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Eurovision 2022 Brividi Mahmood e Blanco testo tagliato

Questo quindi il testo eurovisivo del brano che i due artisti esibiranno per noni nella finale del Contest:

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

mi hai detto sei cambiato,

non vedo più la luce nei tuoi occhi

la tua paura cos’è?

un mare dove non tocchi mai

anche se il sesso non è

la via di fuga dal fondo

dai non scappare da qui

non lasciarmi così

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare,

ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi

Tu, che mi svegli il mattino

tu, che sporchi il letto di vino

tu, che mi mordi la pelle

con i tuoi occhi da vipera

e tu, sei il contrario di un angelo

e tu, sei come un pugile all’angolo

e tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare,

ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi

Dimmi che non ho ragione

vivo dentro una prigione

provo a restarti vicino

ma scusa se poi mando

tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo,

è un mio limite

per un ti amo ho mischiato

droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo

ogni giorno

io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

su una bici di diamanti,

uno fra tanti.

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi