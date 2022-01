SANREMO 2022 su TIKTOK: “Stasera Sanremo?” è il live show dei The Jackal che animerà la community della piattaforma

A Sanremo 2022 TikTok diventa la piattaforma protagonista per l’intrattenimento.

TikTok è parte della quotidianità di tante persone che, sempre di più, trovano ispirazione e novità tra i contenuti della piattaforma, rendendola così promotrice della scoperta e del successo in diversi campi dell’arte.

È stato annunciato un programma live con i The Jackal per raccontare il settantaduesimo Festival di Sanremo.

Martedì 1 febbraio, inizia l’edizione 2022 del Festival di Sanremo e l’entusiasmo cresce ogni giorno di più. Su TikTok, piattaforma diventata catalizzatore e trampolino per tantissimi trend, il racconto dietro le quinte della kermesse è già cominciato, accompagnato dagli hashtag #DietroLeQuinte e #Sanremo2022.

La piattaforma è capace di restituire un punto di vista unico e diversificato del Festival, grazie ai tanti artisti, cantanti in gara e content creator che si dedicano alla condivisione in tempo reale di video, pronostici e retroscena.

i the jackal host di Stasera sanremo?

In occasione di Sanremo 2022 TikTok quest’anno ospiterà Stasera Sanremo? con i The Jackal (@_the_jackal). Si tratta di un pre-show, ideato, scritto e condotto dal gruppo comico composto da Ciro Capriello (@ciropriello), Simone Russo (@ruzzosimone), Aurora Leone (@auroraleone00), Claudia Napolitano (@_claudiaan), Gianluca Colucci in arte Fru (@gianlucafru) e Fabio Balsamo (@fabio_balsamo).

Ogni serata avrà a un tema diverso e i The Jackal, per la prima volta in live show su TikTok, ospiteranno o passeranno la parola a numerosi ospiti che si collegheranno in diretta nello studio tra sorprese e interazioni con gli artisti in gara e la community.

Ecco cosa ha raccontato Vincenzo Piscopo, Director Studios di Ciaopeople, in merito a questa esperienza:

Siamo felici di collaborare con TikTok in uno degli appuntamenti più importanti del nostro Paese come il Festival di Sanremo. TikTok è una piattaforma eccezionale e innovativa che sta dettando il nuovo linguaggio della comunicazione digitale e non solo.

Negli ultimi anni il Festival ci ha visto tra i protagonisti nel raccontarlo sulle diverse piattaforme e ora non vediamo l’ora di portare lo stile The Jackal anche nel nostro primo live show di TikTok.

Una sfida ambiziosa che ci vedrà impegnati per tutte le sere del Festival con uno show articolato e tantissimi ospiti per raccontare la kermesse da un punto di vista unico.

sanremo 2022 tiktok con i the jackal

Gli appuntamenti dello show Stasera Sanremo?, tutti i giorni alle 19.00 su TikTok LIVE, saranno:

1 febbraio: L’emozione della prima volta , la prima LIVE, la prima volta sul palco, la prima esibizione e tutte le emozioni raccontate insieme agli ospiti Andrea Delogu e Fantasanremo .

, la prima LIVE, la prima volta sul palco, la prima esibizione e tutte le emozioni raccontate insieme agli ospiti e . 2 febbraio: Il cringe che ci piace , un ironico commento della prima serata del Festival con ospiti Gabriele Vagato e I Panpers .

, un ironico commento della prima serata del con ospiti e . 3 febbraio: Old but Gold , la serata dedicata alle cover è il momento perfetto per commentare i look, fare un tutto nel passato e scegliere nuove icone di stile con ospite Gloria Schito

, la serata dedicata alle cover è il momento perfetto per commentare i look, fare un tutto nel passato e scegliere nuove icone di stile con ospite 4 febbraio: Effetto Sanremo , per tutti coloro che non avranno ancora sperimentato il Pagellone TikTok non ci sono scuse: uno sguardo ai trend della piattaforma e ai voti della community con ospiti Martina Socrate e Lorella Cuccarini

, per tutti coloro che non avranno ancora sperimentato il non ci sono scuse: uno sguardo ai trend della piattaforma e ai voti della community con ospiti e 5 febbraio: Il gran Finale, il momento per tirare le somme, fare gli ultimi pronostici e puntare tutto sul vincitore finale con ospiti Fantasanremo , Serena Autieri e molti altri

il pagellone di tiktok

Non solo dirette per immergersi nell’atmosfera del Festival, ma TikTok ha ideato all’interno della app un pagellone, da sempre momento di aggregazione per i fan di Sanremo. Si potranno, quindi, votare i look, le performance e le canzoni dei 25 Big in gara.

È l’emblema di quanto la piattaforma sia parte attiva e integrante della cultura e di quanto la riesca a raccontare. Non solo ispirando la community ma anche facendosi ispirare da questa. Il Pagellone consentirà agli utenti di diventare dei veri e propri giudici, assegnando da 1 a 5 fiori, da sempre simbolo del Festival.

IL TREND #SANREMO2022

#Sanremo2022 ha già superato le oltre 10 milioni di visualizzazioni e gli artisti hanno cominciato a condividere la preparazione pre-festival.

Matteo Romano, scoperto tra l’altro proprio grazie a TikTok, canta per la sua community Concedimi, il brano che lo ha reso famoso proprio sulla piattaforma. Federica Ferracuti, in arte Hu, risponde a chi dice che non è abbastanza famosa per essere sul palco e condivide le sue mattine prima delle prove.

Margherita Carducci conosciuta come Ditonellapiaga ha approfittato di TikTok presentando ironicamente il titolo della cover che canterà con Donatella Rettore.

Inoltre, verranno rese disponibili tre playlist inedite. La prima dedicata ai successi delle 72 edizioni della kermesse. La seconda con le canzoni più memorabili di tutte le edizioni. La terza invece sarà man mano popolata con le canzoni in gara di quest’anno.

Utenti, artisti e celebrità diventeranno parte di un’unica squadra di creativi e i loro contenuti saranno il motore per creare e diffondere nuovi trend. La piattaforma continuerà a rappresentare la cultura contemporanea e la società.

tutti Gli artisti in gara presenti su TikTok :

Achille Lauro (@achillelauro)

Aka7even (@aka_7even)

Ana Mena (@iamanamena)

Ditonellepiaga (@ditonellapiaga) & Rettore (@rettoreofficial)

Elisa (@elisatoffoli)

Emma (@realbrown)

Fabrizio Moro (@fabriziomoropage)

Gianni Morandi (@morandi_ufficiale)

Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial)

Highsnob (@mikehighsnob) & Hu (@hu.is.who)

Iva Zanicchi (@ivazanicchi)

Irama (@irama)

Le Vibrazioni (@levibrazioniofficial)

Mahmood (@mahmood) & Blanco (@blanchitobebe)

Michele Bravi (@michele_bravi)

Rkomi (@rkomiofficial)

Matteo Romano (@romanomatteo_)

Sangiovanni (@sangiov)

Tananai (@tananaimusica)

Da non perdere, oltre i profili dei cantanti in gara, il profilo di Fantasanremo (@fantasanremo) – di cui abbiamo parlato QUI – e quelli dei super ospiti come Luca Argentero (@lucaargentero), Cesare Cremonini (@cesarecremonini1980), Marco Mengoni (@marcomengoniofficial), i Meduza (@meduza_music) e i Måneskin (@therealmaneskin).