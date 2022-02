SANREMO 2022 su TIKTOK... è boom. I brani più utilizzati? Mahmood & Blanco, La Rappresentante di lista e, a sorpresa...

Sanremo2022 TikTok: la co-creazione tra community e artisti come motore del successo.

La kermesse della canzone italiana, in meno di una settimana, ha raggiunto record e successi non solo in TV, ma anche su TikTok. La piattaforma di intrattenimento catalizzatore ha dato il via a tantissimi trend. Il racconto del Festival quindi si è intersecato e arricchito a quello della community.

Sia gli artisti in gara sia gli utenti, infatti, hanno utilizzato gli hashtag a disposizione per condividere momenti ed emozioni durante il Festival. #DietroLeQuinte ha totalizzato oltre 740 milioni e #Sanremo2022 oltre 703 milioni di visualizzazioni. C’è stato un aumento di più del 6500% rispetto alla settimana precedente l’inizio di Sanremo 2022 (10 milioni il 28 gennaio). E più del 98% rispetto alle visualizzazioni raggiunte l’anno scorso da #Sanremo2021 (353.9 milioni ad oggi).

il podio tiktok

Sono ad oggi oltre 38.4 mila i video con il suono di Brividi di Mahmood e Blanco, che è arrivata prima sia a Sanremo 2022 sia su TikTok. L’hashtag #Brividi, inoltre, supera 197M di visualizzazioni.

Si aggiudica il secondo posto per canzoni più usate in app Duecentomila ore di Ana Mena, con oltre 15.700 video ispirati alla coreografia o da chi è sempre in ritardo di “duecentomila ore”.

Medaglia di bronzo, infine, per Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista, che con il suo suono totalizza oltre 9 mila video divertenti e comedy (ispirati dal video del duo) su a chi o a cosa dire ‘”ciao ciao”.

il pre-show STASERA SANREMO?

Stasera Sanremo?, il pre-show esclusivo in LIVE su TikTok, ideato e condotto dal gruppo comico The Jackal (@_the_jackal), è stato seguito da più di 250.000 utenti. Il format, completamente dedicato alla kermesse, ha accumulato una media di oltre 41 mila visualizzazioni al giorno.

Ogni pre-serata era dedicata a un tema diverso, di cui abbiamo parlato qui. Numerosi ospiti, tra cui creator, vip e artisti in gara sono intervenuti nel racconto della gara (FantaSanremo, Serena Autieri, Aka7even, Highsnob, Martina Socrate, Lorella Cuccarini, Achille Lauro, Irama, Gloria Schito, Gianni Morandi, Ana Mena, Matteo Romano, Andrea Delogu, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Gabriele Vagato e I Panpers).

Infine, sono oltre 7.000 i video creati dalla community di TikTok utilizzando il filtro Pagellone. Trasformarsi in giudici e votare canzone, look e performance, assegnando da 1 a 5 fiori, non è mai stato così facile.

sanremo 2022 tiktok

Questi risultati di pubblico e lo storytelling corale dimostrano la natura partecipativa della piattaforma. La platea di TikTok è davvero eterogenea e favorisce la co-creazione la diffusione di trend sempre nuovi.. Tutti si sono messi in gioco, dagli appassionati agli artisti, dalle celebrity ai brand.

Ovunque sarai di Irama è stata condivisa dalla community come dedica. Apri tutte le porte di Gianni Morandi si è prestata a sketch comici su studio e sessione esami universitaria utilizzando le parole della canzone, come “Stai andando forte”.

Ditonellapiaga e Rettore con la loro Chimica hanno invaso video educational sulle materie scientifiche.

FantaSanremo, arrivati quest’anno in piattaforma, ha raccontato i Bonus e i Malus, spiegato le regole del gioco e condiviso i video con i recap dei punti di ogni serata.

Spotify, insieme ad alcuni creator, ha condiviso i testi delle canzoni in gara, le risposte dei cantanti ad alcune domande e accompagnato la community nell’ascolto dei brani.

Valentino ha vestito Elisa e Blanco e ha regalato alla community due momenti unici del #DietroLeQuinte del Festival: Blanco salta e Elisa sfila nel backstage.

Netflix scherza con il podcast Cachemire di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna che interrogano Matilda De Angelis su progetti immaginari, del tipo The Young Iva o un biopic su Giovanna, la moglie di Amadeus.

Questi e tantissimi altri contenuti hanno popolato la piattaforma durante la settimana sanremese. In attesa del prossimo Festival, TikTok continua a essere il palcoscenico della quotidianità. Gli utenti, infatti, con creatività e allegria, proseguiranno a co-creare ancora su #Sanremo2022, promuovendo la scoperta e il successo della musica.