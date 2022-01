SANREMO 2022 RETTORE e DITONELLAPIAGA: “L’importante è essere vecchi e non adulti”

Sanremo 2022 Rettore e Ditonellapiaga hanno presentato ufficialmente oggi alla stampa Chimica, il brano che il duo porterà in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo.

Una di quelle coppie veramente esplosive. Da una parte, Rettore, la prima cantautrice italiana, con un portfolio di evergreen incredibili, che manca in gara a Sanremo da 28 anni. E dall’altra Ditonellapiaga, che ha appena pubblicato il suo album di debutto Camouflage (qui potete trovare la nostra videointervista per conoscerla) ed è tutto quello che ci si aspetta da una cantautrice del suo tempo, con anche qualcosa in più, come ad esempio una voce dal timbro riconoscibilissimo.

Chimica è stato scritto da Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, e Donatella Rettore, le musiche sono state composte dalla stessa Ditonellapiaga, Benjamin Ventura, Alessandro Casagni, Valerio Smordoni e Edoardo Castroni. La produzione porta la firma del duo di producer romani bbprod.

Così ha raccontato Ditonellapiaga:

Il brano è nato la scorsa estate da una sessione in studio con due autori. È nata da un arpeggiatore, che mi ha suggerito un panorama e un immaginario che subito mi ha portato istintivamente ad attingere all’universo Rettore.

Nello scrivere ho preso ispirazione dal suo piglio. Provocante, provocatorio, ma comunque molto ironico e simpatico. L’ho scritto rifacendomi anche a sonorità un po’ più vintage rispetto alla attualità che vivo.

Successivamente, è stato prodotto dai bbprod e, dopo l’incontro con Donatella, abbiamo ovviamente chiuso il pezzo insieme ed è venuta fuori una cosa ulteriormente nuova, ancora più speciale.

SANREMO 2022 RETTORE E DITONELLAPIAGA, CHIMICA A SANREMO

A dirigere l’Orchestra al Teatro Ariston sarà il Maestro Fabio Gurian, che incastrerà i musicisti su un beat serrato e ritmico.

Donatella Rettore ci spiega che l’Orchestra suonerà tutta quanta, in modo estremamente rock. I musicisti sono veramente scatenati. Sia su Chimica, che sulla cover della terza serata, fondamentale sarà inoltre il coro.

Le parole di Donatella:

Vi dovete aspettare lo spettacolo, una botta di allegria ed energia. Noi, in fondo, siamo le più spudorate del Festival, insieme forse a La Rappresentante di Lista, che adoro.

Chimica è un pezzo contagiosissimo. Una vera hit che richiama le atmosfere della Disco, come appare chiaro dalla copertina decisamente anni ’70/’80.

La canzone che Rettore e Ditonellapiaga porteranno Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Dicono che potrebbe essere in un certo senso un’antenata di Chimica. Molto irriverente.

Ad oggi, ci hanno confessato di aver scartato come cover Acida dei Prozac+, Per colpa di chi di Zucchero, Musica Ribelle di Finardi, che però Rettore ha comunque registrato per inserirla nel suo prossimo album.

Margherita aveva invece proposto Ti voglio di Ornella Vanoni, un pezzo a cui è molto legata, poi Insieme a te sto bene di Lucio Battisti.

donatella e margherita e la loro chimica

Quando a Rettore è stato indicato il nome di Ditonellapiaga, lei non la conosceva e l’ha cercata su Google. Trovando poco e niente, sono intervenuti gli amici rapper di Donatella, tra cui in primis Danno dei Colle der Fomento, per dirle di lavorare assolutamente con la giovane artista Ditonellapiaga.

Entrambe concordano nel dire:

Questo nostro incontro generazionale serve per ridare indietro ai giovani questi due anni fondamentali della loro libertà e della loro giovinezza, che hanno perso per via della pandemia. Non sappiamo se basterà cantare un pezzo all’Ariston, ma proviamo a restituirgli il guizzo, la spensieratezza, l’ingenuità.