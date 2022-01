Laura Pausini sarà super ospite al Festival di Sanremo 2022 con la sua "SCATOLA" e non solo...

Sanremo 2022 Laura Pausini super ospite.

Oggi giornata di grandi novità per Laura Pausini che ha annunciato la data di uscita del suo nuovo singolo, SCATOLA, e parlato in maniera più approfondita del film in arrivo su Amazon Prime Video, Piacere di conoscerti.

Ma le novità per questo 2022, che si preannuncia già come l’anno della cantante, non sono finite…

Sanremo 2022 Laura Pausini

Nell’ormai consueto appuntamento a sorpresa con il TG1 il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato che Laura Pausini sarà l’ospite della serata di mercoledì.

Apparso in video Ama ha svelato che il nuovo ospite è una grande voce della musica italiana per poi lanciare metaforicamente un mazzo di fiori alla cantante.

Laura tornerà così all’Ariston per il secondo anno consecutivo. L’anno scorso fu chiamata all’ultimo sempre da Amadeus per cantare la canzone vincitrice del Golden Globe, Io sì, e rendere così omaggio ad un’artista che regala sempre grandi traguardi al nostro paese.

Quest’anno Laura non solo presenterà dal vivo per la prima volta il suo nuovo brano, SCATOLA, canzone scritta con Madame, Shablo e Luca Faraone che è parte portante dalla colonna sonora del suo film, ma parlerà anche di questa nuova avventura cinematografica e degli altri progetti in arrivo per il 2022.

E così dopo Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Måneskin, con la Pausini sale a quattro il numero dei super ospiti già annunciati dal direttore artistico.