Sanremo 2022: Amadeus per la terza volta alla guida della kermesse. Pronto a rilanciare le “Nuove proposte”?

Sanremo 2022 Amadeus sarà alla guida della kermesse per il terzo anno consecutivo. L’annuncio ufficiale è arrivato il 5 agosto in diretta dal Tg1. Il conduttore e direttore artistico raggiunto in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze, ha affermato: “Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito!“.

Una notizia che rende felici molte persone… la Rai, per cui Amadeus è una garanzia, gli investitori pubblicitari, i discografici e gli addetti ai lavori che hanno apprezzato in maniera quasi unanime le scelte dell’edizione 2021, e anche noi che abbiamo spronato Amadeus a tornare per finire l’importante opera di svecchiamento della kermesse iniziato nel 2019 andando ad occuparsi della sezione Nuove proposte che, più di ogni altra cosa, necessità di nuove idee (qui il nostro appello ad Ama).

Ricordiamo inoltre che Sanremo 2021 è il Festival di Maggior successo da almeno dieci anni a questa parte.

Su 26 canzoni in gara nella sezione big sono ben 15 quelle che hanno ottenuto una certificazione per un totale di 21 dischi di platino e quattro dischi d’oro per i singoli, e 3 dischi di platino e 1 d’oro per gli album. Totale: 1.775.000 copie certificate.

Sanremo 2022 Amadeus

Le dichiarazioni di Amadeus al Tg1 continuano così…

“È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai1 Stefano Coletta che mi hanno voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio 2022. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, di cominciare ad ascoltare le canzoni, di condividerle con voi. Ci saranno bellissime canzoni in gara, poi ci sarà lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese”.

Fuortes, nuovo Amministratore delegato (è stato eletto da pochissimi giorni ha voluto subito affrontare l’argomento Sanremo. Nessun dubbio per lui e Coletta: un terzo mandato ad Amadeus nella duplice veste di presentatore e direttore artistico.

E proprio il direttore di Rai, Stefano Coletta, ha dichiarato: