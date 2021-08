Sangiovanni sul nuovo album: "Parlerà di verità... sarò sincero e onesto"

Sangiovanni nuovo album. Sono due sicuramente gli artisti uomini rivelazioni di questo 2021, molto diversi tra loro e lanciati in modo altrettanto diverso… Blanco e Sangiovanni. E mentre sull’album di debutto del primo ancora non si sa nulla, per il secondo sembrerebbe ormai certa la pubblicazione entro la fine dell’anno.

Nelle scorse settimane il vincitore della categoria canto di Amici 20 ha postato diverse storie in studio di registrazione, storie che lo vedono al lavoro sulle nuove canzoni al fianco di produttori e autori di punta della scena italiana (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Nel frattempo il successo per i singoli dell’artista ha raggiunto numeri mai visti in nessuna edizione del Talent show di Canale 5. Ad oggi infatti Sangiovanni ha conquistato cinque dischi di platino per malibù, tre per Lady, due per Tutta la notte e due dischi d’oro, rispettivamente per Guccy bag e Hype.

Il suo primo EP, fuori per Sugar Music, è attualmente certificato con il doppio disco di platino, ed è risultato essere il più venduto del primo semestre 2021 (qui) e sta viaggiando velocemente verso le 150.000 copie utili per conquistare il terzo disco di platino.

Ad oggi, per quel che riguarda le vendite degli album lanciati dai talenti di Amici nell’anno solare della partecipazione al programma, hanno fatto meglio di lui solo The Kolors (4 dischi di platino), Emma, Irama, Alessandra Amoroso e Riki (triplo disco di platino).

SANGIOVANNI NUOVO ALBUM

E così l’estate 2021 per Sangiovanni è stata concentrata esclusivamente sul lavoro tra le date del tour estivo e la lavorazione di un disco che, sicuramente, vedrà luce entro la fine del 2021 (l’artista ha già escluso categoricamente di partecipare al Festival di Sanremo nel 2022).

Ma autori e produttori a parte, di cui vi abbiamo parlato qui, come sarà questo primo vero disco di Sangiovanni?

Lo rivela lui sulla sua pagina Instagram con poche parole ma molto chiare:

“Il mio disco parlerà di verità. Sarà sincero e onesto, e vero.

No filtri, no bugie, niente parole di troppo

Sarà diretto

Io e voi, anzi, noi“

Non è escluso che nell’album ci sia un duetto con Madame, grande amica di Sangio nonché colei che lo ha praticamente portato in Sugar Music. Un duetto che suggellerebbe questa grande amicizia e stima professionale.