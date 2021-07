Sangiovanni, al lavoro sul nuovo album con diversi autori e producer, lancia il video di “Malibù” con la fidanzata Giulia Stabile

Sangiovanni nuovo album in lavorazione.

L’artista rivelazione di Amici 20 ha già messo a segno, in soli 9 mesi di carriera ufficiale (ovvero dal suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi), diversi record e superato traguardi impensabili.

Innanzitutto nove dischi di platino e due dischi d’oro per i brani contenuti nel suo EP d’esordio a cui si aggiunge il doppio disco di platino per l’album per un totale di oltre 800.000 copie certificate in Italia.

A queste certificazioni si aggiunge un disco d’oro in Svizzera, primo artista di Amici di Maria De Filippi a conquistare una certificazione fuori dall’Italia.

Numeri giganteschi che hanno permesso al giovane artista di entrare in pochi mesi nella Too 10 della classifica dei cantanti lanciati da un talent show.

Ed ora? Innanzitutto un tour estivo (trovate qui tutte le date) in partenza il 23 agosto e l’uscita, proprio oggi, del videoclip ufficiale del singolo Malibù, video che vedrà come co-protagonista la giovane fidanzata di Sangio, Giulia, ballerina vincitrice di Amici 20.

Il video, diretto da Late Milk, è stato girato su toni rosa e lilla, i colori preferiti dall’artista, e lo vede condividere con Giulia Stabile una cena romantica dal menù decisamente particolare.

Giulia stessa ha poi creato la coreografia ufficiale visibile sul canale TikTok dell’artista.

##videomalibu @sangiov fuori venerdì h14. Spoiler: Questa è la coreografia ufficiale che vedrete nel video, creata e ballata da my wife Giulia💓 give it a try! ♬ malibu – sangiovanni



E per il futuro?

SANGIOVANNI NUOVO ALBUM

Intanto c’è da escludere l’ipotesi Festival di Sanremo. Il cantautore infatti ha dichiarato nei mesi scorsi di non essere al momento interessato. Quindi niente Sanremo 2022, in futuro si vedrà.

Nel frattempo Sugar Music, etichetta discografica di Sangiovanni, lo ha messo al lavoro sul nuovo album che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Per farlo lo sta facendo affiancare da alcuni degli autori, cantautori e produttori più talentuosi del panorama italiano.

Tra loro ci sono Dario Faini (aka Dardust e DRD), Takagi & Ketra, Francesco “Katoo” Catitti, Raige, Emanuele Lovito, Adel e Alessandro La Cava.

Sicuramente dopo l’estate inizieranno ad arrivare nuovi dettagli sul progetto.