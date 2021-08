Sangiovanni al lavoro sul nuovo disco: “Tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. lo sento anche addosso a me”

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato spesso di Sangiovanni che, mentre continua a raccogliere risultati sul piano delle vendite (oltre 800.000 copie certificate), pubblica il remix di malibu ed è pronto a partire con un tour estivo (qui le date).

Non si ferma il giovanissimo artista che, contemporaneamente, è in studio per lavorare sui brani del nuovo album in uscita entro la fine dell’anno. Un disco che vede la collaborazione di diversi autori e produttori tra i più certificati del panorama musicale italiano come vi abbiamo spiegato qui.

Ovviamente un successo fulmineo (tutto è accaduto in nove mesi, dall’ingresso ad Amici di Maria De Filippi) genera molte aspettative e, purtroppo, anche l’astio di molti detrattori pronti a gioire se le cose vanno male…

Sangiovanni ne ha parlato apertamente in un post su Instagram in cui si mostra, come sempre, anche riconoscente per tutto quello che sta vivendo…

“sono steso a terra, perdendo la voce. non so cosa possa significare. sono fortunato a fare quello che faccio, sebbene sia sempre di fretta, non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. ma sono fortunato, e auguro la stessa fortuna a tutte le persone che leggeranno fino a questo punto e oltre.“

Ma come dicevamo il successo genera invidia, odio a volte, come sottolinea Sangiovanni:

“vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico e l’odio scorre verso di esso. si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. lo sento anche addosso a me. ma voglio dirvi che, in tutta questa confusione, sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai. musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi. e non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare. in tutto questo, io sono sdraiato a terra, con il mio microfono, a preparare un tour estivo. cantando la mia musica, con la mia voce. ed è la cosa più importante, spero lo sia anche x voi.

La musica “

Non ci resta che aspettare quando, probabilmente tra ottobre e novembre 2021, verrà rilasciato il secondo album del cantautore.