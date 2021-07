Sangiovanni Live: 9 appuntamenti totali, due sold out, nuova data e una nuova location per Brescia

Sangiovanni Live.

Continua il successo del giovane cantautore lanciata da Amici di Maria De Filippi che, venerdì, ha lanciato il videoclip della hit malibu, brano che, fino a pochi giorni fa, era stato accompagnato da un Visual video che ha ottenuto oltre 61 milioni di visualizzazioni.

Al momento del lancio il videoclip ufficiale, che potete vedere qui, ha superato mezzo milione di views in sole 5 ore.

Il video ufficiale del singolo, girato da Late Milk, vede la partecipazione straordinaria di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 nonché fidanzata di Sangio.

Sangiovanni live – date sold out e biglietti

Da fine agosto Sangiovanni sarà in tour con una serie di date per l’estate 2021 organizzate e prodotte da Friends&Partners. Dei nove appuntamenti in calendario due sono già andati sold out mentre la data di Brescia prevista per il 2 settembre ha cambiato location.

Ecco qui a seguire il calendario aggiornato:

23 agosto LECCE Oversound Festival SOLD OUT

24 agosto LECCE Oversound Festival NUOVA DATA

26 agosto PALMANOVA piazza Grande

30 agosto LUGANO piazza Manzoni SOLD OUT

2 settembre BRESCIA Arena Campo Marte NUOVA LOCATION

3 settembre GENOVA Arena del Mare

7 settembre VICENZA piazza dei Signori

15 settembre TAORMINA Teatro Antico

17 settembre VERONA Heroes Arena di Verona

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI