San Marino vuole Mahmood per l’Eurovision Song Contest 2024

Nonostante il sesto posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2024 “Tuta Gold” di Mahmood si sta rivelando un grandissimo successo nonché il brano della kermesse che sta riscuotendo il maggior successo all’estero. E tra i tanti estimatori c’è anche chi lo vorrebbe in gara all’Eurovision 2024 per rappresentare San Marino.

“Tuta Gold” attualmente conta quasi 14 milioni di stream sul solo Spotify e, nonostante i brani di Universal Music siano assenti da TikTok (qui vi abbiamo spiegato il perché) la canzone viene è un grande successo anche su questa piattaforma grazie a decine alle centinaia di video che stanno caricando gli utenti.

E non è solo l’Italia ad ascoltare la canzone del cantautore. Il brano infatti ha fatto il suo ingresso nella classifica Spotify di Svizzera, Lussemburgo, Lituania, Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania debuttando alla #2 della classifica Global.

Mahmood e l’eurovision

E proprio questo grande successo soprattutto europeo, unitamente a tante richieste lanciate in rete dal popolo del web, ha attirato l’attenzione di San Marino che vorrebbe Mahmood in gara a Una Voce Per San Marino, il Contest con cui da due anni a questa parte vengono scelti l’artista e il brano che rappresenteranno la nazione all’Eurovision.

Due artisti italiani in gara a Sanremo sul palco dell’Eurovision? L’ipotesi potrebbe non essere tanto remota del resto il precedente c’è già. Nel 2022 infatti Achille Lauro, che quell’anno era in gara al Festival con “Domenica“, vinse il Contest di San Marino e gareggiò all’Eurovision Song Contest senza però accedere alla finale.

Negli scorsi anni sono diversi gli artisti nazionali che hanno tentato questa carta. Da Roy Paci a Ivana Spagna, da Valerio Scanu agli Eiffel 65, da Le Deva a Lorenzo Licitra. Quest’anno la manifestazione vede per la prima volta alla direzione artistica Pasquale Mammaro.

Ma Mahmood e la sua etichetta discografica di appartenenza, la Island Records, cosa pensano al riguardo? Per il momento tutto tace mentre il segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, si è sbilanciato in maniera positiva dando ragione al popolo dei social:

“Io sono coi fan spingerei ancora di più perché vengano altri artisti famosi. Perché no? Tutti si possono iscrivere, il ontest è aperto a tutti, non solo a quelli che erano a Sanremo. Noi ci aspettiamo delle novità. Poi si parla di Annalisa, Mahmood o altri… se arrivassero noi saremmo davvero molto contenti. Ma non lo dico perché sono cantanti che abbiamo visto adesso al Festival, ma perché sono cantanti molto famosi che onorerebbero e alzerebbero di molto il livello anche del nostro Contest”.

Ricordiamo che Mahmood è molto amato in Europa anche grazie alla doppia partecipazione per rappresentare l’Italia all’Eurovision. La prima, nel 2019, gli valse il secondo posto con “Soldi” e la seconda nel 2022, sesto insieme a Blanco con “Brividi“.

Foto di copertina di Giulia Bersani.