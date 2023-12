Pasquale Mammaro alla guida di Una Voce per San Marino

Quest’anno nessuno degli artisti in cast nella sua Starpoint International è riuscito ad arrivare sul palco del Festival di Sanremo ma per il manager Pasquale Mammaro arriva in ogni caso una nuova soddisfazione. Sarà lui infatti il Direttore artistico della terza edizione di Una Voce per San Marino.

Il Contest attraverso cui verrà scelto l’artista che andrà a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2024 si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.

Questo il commento di Pasquale Mammaro, produttore, editore televisivo, manager di artisti come Orietta Berti, Jalisse, Rettore, Marcella Bella, e nuovo direttore artistico di Una Voce per San Marino:

“Sono felice e onorato di questo incarico, nel quale metterò tutta la mia esperienza, scegliendo canzoni in linea con l’Eurovision in una scelta delicata e accurata di canzoni, come è mia abitudine fare; passo notti intere, a valutare quello che mi mandano, convinto che si possa sempre ‘scovare’ qualcosa di buono e che chiunque meriti di essere almeno ascoltato.

Questa è una buona occasione per fare qualcosa di buono per la musica, facendo tesoro di questa nuova meravigliosa avventura… Questa volta, con un’occhio internazionale’”.

Al momento sono state già raccolte 576 iscrizioni al Contest provenienti da tutti i paesi del mondo. La terza fase di casting si svolgerà dal 12 al 14 gennaio 2024.

Anche quest’anno il Contest vedrà la partecipazione di concorrenti Emergenti, iscrittisi ad un Contest, e di artisti Big invitati dalla produzione.

Foto di copertina di Gianni Brucculeri

ì