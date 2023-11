Amici 23: la difficile decisione di Samuspina… lascia la scuola!

Samuspina lascia la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nell’ultima puntata di Amici, quella andata in onda domenica 5 novembre (qui le nostre pagelle), Samuspina si è esibito sulle note di “Wherever you will go” dei The Calling. La performance, oggettivamente brutta, è stata duramente criticata da Rudy Zerbi:

“Non voglio essere cattivo ma credo che siamo andati ampiamente sotto la sufficienza, o capisce perché è qua o altrimenti è inutile che qui ci stia…“

Anna Pettinelli, sua prof nel programma, lo ha difeso dicendo che Samu deve ancora abituarsi a prendere dimestichezza con le cover.

Fatto sta che il penultimo entrato nel programma (in una sfida con Spacehippiez), si è dapprima detto deluso con Holden durante la pausa pubblicitaria (“Non ho mai provato così tanta vergogna in vita mia…“) per quindi isolarsi a fine puntata.

Rientrato in casetta e aver parlato privatamente con Maria De Filippi il ragazzo ha quindi chiesto di incontrare Anna Pettinelli e la sua coach di canto, Lalla Francia.

“Io da quando sono entrato avevo le idee chiare, volevo far capire alle persone e portare al termine quelli che sono stati questi anni per me… portare in luce i miei singoli e la mia scrittura. Ero consapevole che entravo per fare un gioco anche di cover. Ho lavorato molto bene in queste settimane con i vocal coach ma non mi sento me stesso, nel contesto giusto e non voglio che resti da fuori un’immagine brutta di me e questa cosa qui mi sta facendo un po’ male.”

A quel punto interviene Maria per far capire ad Anna quello che il ragazzo vuole spiegare…

“Lui entra ad Amici con tanti inediti che porta da casa. Questi inediti vanno bene per quel che riguarda la classifica delle radio e questo gli da molta soddisfazione. Non ha mai studiato canto e si ritrova in un programma dove ogni settimana gli viene richiesta una cover…” la De Filippi chiede a Lalla Francia come sta andando il ragazzo nelle lezioni di canto.

“Sta andando bene per una persona che non ha mai studiato, si impegna molto e apprende subito le cose, chiaramente ci vuole tempo.“

Maria continua: “Ecco questo ci vuole tempo crea poi il suo disagio perché crede che questo tempo non ci sia e che in un programma in cui ogni settimana gli viene chiesto di cantare una cover, lui sia in questo momento inadeguato

Non nascondiamoci dietro un dito, poi tutti andiamo a leggere quello che scrivono sul web di noi e lui, soprattutto alla sua età, è più sensibile di persone adulte che sono più avezze alle critiche. Questo lo fa star male e non gli consente di essere centrato.

Lui riconosco l’importanza dello studio assolutamente e, intende andare avanti a studiare, ma è troppo il disagio che prova ogni settimana rispetto alla sua voglia di fare musica. Oltretutto la sua è una generazione che nasce sui social pubblicando musica anche senza avere un’etichetta discografica misurandosi però su questo senza aver studiato canto.

Anche un ragazzo che ha ottenuto un grande successo con un brano, trovandosi poi a confrontarsi con le cover in contesto come questo, farebbe fatica. Per questo la sua decisione è di lasciare la scuola.”

“Sei sicuro?” chiede Anna Pettinelli a Samuspina. Il sì del ragazzo lascia poco spazio a dubbi.

“Sono sorpresa ma capisco il tuo disagio e non mi sento di poterti confortare nel dirti che è un percorso privo di ostacoli e di dolori, le delusioni sono dietro l’angolo. Tu rispetto a tutta la classe sei indietro perché sei appena arrivato e non hai studiato. Io rispetto ma ti chiedo nuovamente se sei sicuro di quello che vuoi fare.“

Samuspina ribadisce: “Purtroppo sì. So quanto è forte questa scuola e quanto già mi stava dando, però ho proprio paura che non sia la mia strada“.

A questo punto Maria De Filippi gli chiede se voglia chiudere cantando il suo inedito, 2 star , e il ragazzo accetta. Il cantautore, dopo l’esibizione, lascia quindi lo studio salutando Maria, Anna e Lalla e tornando in casetta per salutare i compagni.