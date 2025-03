Samuele Bersani dal palco del suo concerto a Milano ha rivelato di aver avuto un tumore, “Uno dei periodi più grigi della mia vita”, lo ha definito il cantautore. E questo il motivo che negli scorsi mesi lo ha costretto a rimandare le date live.

Durante il concerto del 20 marzo 2025 a Milano, Samuele Bersani ha condiviso con il pubblico una notizia personale e toccante: negli scorsi mesi ha affrontato un tumore ai polmoni, che finora aveva tenuto riservato. Una rivelazione che ha emozionato i presenti e che il cantautore ha voluto raccontare per sottolineare l’importanza della prevenzione.

Samuele bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, ma l’ho scoperto in tempo”

Nel suo intervento sul palco, Bersani ha spiegato come la diagnosi sia arrivata in fase iniziale, permettendogli di evitare chemio e radioterapia, ma costringendolo a un’operazione chirurgica:

“Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio, quindi preso all’inizio. Non ho dovuto fare né chemio né radioterapia, però comunque ho dovuto fare un intervento chirurgico, mi hanno tolto un lobo, un pezzetto che per chi fa il mio lavoro non è il massimo…“.

Il cantautore ha raccontato che, a causa della sua natura riservata, inizialmente non voleva rendere pubblica la malattia. Tuttavia, il rinvio del tour lo ha spinto a condividere il motivo con il suo pubblico, rimanendo poi profondamente colpito dall’affetto ricevuto.

“La malattia è democratica, può capitare a tutti”

Durante il suo discorso, Bersani ha voluto porre l’accento sulla necessità di sottoporsi ai controlli medici, sfatando paure e scuse legate ai costi:

“Quando ho raccontato a un mio amico cosa mi era successo, ho capito che aveva paura non tanto degli esami, ma della spesa. Poi ho visto che aveva forse 10.000 euro di tatuaggi su un braccio e 5.000 sull’altro. Gli ho detto: ‘Un tatuaggio in meno e ti fai un controllo’“.

Il cantautore ha anche criticato i ritardi della sanità pubblica, evidenziando come spesso si sia costretti a ricorrere a strutture private per ricevere risposte in tempi adeguati. Parole che chi scrive questo articolo sente profondamente vicine, avendolo vissuto in prima persona con un familiare: mio padre. Nel suo caso, i tempi di attesa per un’operazione a un tumore al polmone – l’unica opzione economicamente percorribile – sono stati così lunghi da compromettere la possibilità stessa di intervenire. Un problema che purtroppo riguarda molte persone, con diverse diagnosi, nel nostro paese.

Samuele Bersani e il messaggio di speranza

Nonostante la difficoltà del periodo vissuto, Bersani ha voluto trasmettere un messaggio positivo:

“Si può fare tutto, ma bisogna andare avanti senza paura. Siamo molto più forti di quello che crediamo, soprattutto quando le cose vengono colte sul nascere. Io sono una testimonianza di riuscita, e ci si dà forza tra di noi quando si affrontano queste cose“.

Le parole del cantautore hanno colpito il pubblico presente, che lo ha sostenuto con un lungo applauso. Il suo ritorno sul palco, dopo il rinvio del tour autunnale, assume ora un significato ancora più profondo: la celebrazione della musica, della vita e della resilienza.