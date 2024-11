Samuele Bersani costretto a rinviare il tour nei teatri: “Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho”

Il tour nei Teatri di Samuele Bersani “Samuele Bersani & Orchestra” ,che avrebbe dovuto debuttare domani 9 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano, è purtroppo riprogrammato per la primavera prossima, a causa di problemi di salute del cantautore.

Ad annunciare lo stop è proprio l’artista tramite i suoi canali social ufficiali:

“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti (nella prossima pagina troverete la completa riprogrammazione del calendario) scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene❤️”

samuele bersani & orchestra: le date riprogrammate

I concerti del tour teatrale di Samuele Bersani, molti già sold out, sono stati riprogrammati secondo il seguente calendario:

12/03/2025 PARMA – TEATRO REGIO (recupero del 3 dicembre 2024)

20/03/2025 MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI (recupero del 9 novembre 2024)

02/04/2025 TRIESTE – TEATRO ROSSETTI (recupero del 18 dicembre 2024)

07/04/2025 PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (recupero del 6 dicembre 2024)

09/04/2025 ROMA – AUDITORIUM CONCILIAZIONE (recupero del 16 dicembre 2024)

14/04/2025 BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY (recupero del 29 novembre 2024)

15/04/2025 BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM (recupero del 21 novembre 2024)

18/04/2025 CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (recupero del 9 dicembre 2024)

05/05/2025 TORINO – TEATRO COLOSSEO (recupero del 18 novembre 2024)

07/05/2025 MONTECATINI TERME (PT) – NUOVO TEATRO VERDI (recupero del 26 novembre 2024)

I biglietti acquistati precedentemente restano validi per le nuove date; è possibile chiedere il rimborso entro il 9 dicembre, maggiori informazioni sul sito di Friends&Partners.

