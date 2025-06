Samuel torna con un’elettronica d’autore e presenta il nuovo album “Maree”

In uscita venerdì 27 giugno per Asian Fake / Sony Music Entertainment Italy, Maree è il nuovo album di Samuel (qui il pre-save e il pre-order del LP Light Blue Vinyl), che torna con un’elettronica d’autore – in perfetto equilibrio tra club culture e songwriting esistenziale – che vibra nel buio, con l’obiettivo di far ballare e riflettere al tempo stesso.

Elettronico e visionario, l’album vede per la prima volta l’artista affiancato dall’etichetta indipendente Asian Fake ed è una vera e propria onda sonora che alterna slanci clubbing e introspezioni malinconiche, con la cassa dritta che si fonde con paesaggi sonori dilatati e una scrittura lirica potente e poetica.

SAMUEL ANNUNCIA L’USCITA DI “MAREE”

L’annuncio dell’uscita di Maree arriva dopo la pubblicazione di Sol dell’Avvenire (25 aprile), un viaggio ipnotico tra melodia e groove e sonorità tech house, e Mare Nero (30 maggio), un’ondata di synth, drum machine e linee di chitarra taglienti, che nasconde una riflessione sociale.

Foto di copertina a cura di Alessandro Treves