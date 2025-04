La pista come rifugio e rivoluzione: Samuel pubblica Il Sol dell’Avvenire

SAMUEL, voce iconica e co-fondatore dei Subsonica, torna con Il Sole dell’avvenire, un brano che unisce groove, club culture e una visione sociale dal sapore utopico.

Oltre alla sua storica attività con i Subsonica, Samuel ha dato vita al progetto Motel Connection, firmato colonne sonore e fondato due etichette indipendenti di musica techno.

Ha all’attivo due album da solista: Il codice della bellezza (2017) e Brigata Bianca (2021), accompagnati da un’intensa attività live che ne ha rafforzato la vocazione sperimentale e pop al tempo stesso.

samuel, Il nuovo singolo è Il Sol dell’Avvenire

Si intitola Il Sol dell’Avvenire il nuovo singolo di Samuel, in uscita venerdì 25 aprile per Asian Fake/Sony Music Entertainment Italy. Un brano che, come suggerisce il titolo, rievoca il sogno collettivo, la voglia di libertà e la dimensione utopica dello stare insieme, ma con lo sguardo disilluso di chi quel sogno l’ha visto sfumare.

«Il Sol dell’Avvenire è una metafora che racchiude in sé il sogno di cambiamento, di un’evoluzione della società, della libertà, dello stare insieme. Un sogno utopico che poi si è rivelato fallace, ma resta simbolo di uguaglianza. Il club è il luogo dove tutto questo diventa possibile. Una pista da ballo è uno spazio in cui si è tutti uguali, dove ci si spoglia del proprio ceto sociale alla porta» ha raccontato Samuel.

Il club come spazio di uguaglianza e rinascita

Il brano, co-prodotto da Marco Lys – nome di riferimento della scena tech house internazionale – segna un ritorno all’anima più elettronica del frontman dei Subsonica, che si muove tra suggestioni melodiche e beat ipnotici. Il Sol dell’Avvenire è un vero e proprio inno alla libertà, concepito per far vibrare i dancefloor, ma anche per toccare le corde emotive di chi non si rassegna.

Il debutto live del singolo è previsto per lo stesso giorno dell’uscita, al Samsara Beach di Riccione, durante l’annuale evento Bagni Ralf guidato da DJ Ralf.

Foto di copertina di Alessandro Treves