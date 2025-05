Samuel pubblica il singolo “Mare Nero”, dove la fuga diventa un desiderio di rinascita

Samuel, Mare Nero: significato del testo del nuovo singolo da solista del frontman dei Subsonica

Da venerdì 30 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali Mare Nero (Asian Fake / Sony Music Entertainment Italy), il nuovo singolo di Samuel, autore, compositore, co-fondatore e cantante dei Subsonica.

Insieme a Il Sol Dell’Avvenire – uscito lo scorso 25 aprile – Mare Nero anticipa il disco in imminente uscita e che segna un nuovo capitolo musicale dell’artista, che ribadisce il ruolo di Samuel come uno dei pionieri più audaci e visionari del sound elettronico italiano.

In attesa del ritorno discografico con i Subsonica, Samuel ci regala un singolo che mescola intensità emotiva e ricerca sonora. La sua voce e la scrittura evocativa si intrecciano con la produzione, unendo la profondità del pop d’autore alle pulsazioni della tech house, tra synth, drum machine e linee di chitarra taglienti

SAMUEL, “MARE NERO”: SIGNIFICATO DEL TESTO

Prodotta insieme a Frenetik&Orang3 e Marco Lys, Mare Nero racconta le storie di chi attraversa metaforicamente un mare ostile, sospeso tra onde di dolore e nuove possibilità. Un mare nero che inghiotte e accoglie, tra ritmo ipnotico e riflessione sociale.

Samuel lo descrive così: «Mare Nero è l’immagine di un momento delicato, di un momento drammatico, ma anche di introspezione e di cambiamento, di difficoltà nel trovare il proprio equilibrio nel mondo. Se il mare è sempre visto come una cosa positiva, che con il suo azzurro dà gioia e felicità in qualche modo, un oggetto di scoperta e di meraviglia per noi nati e cresciuti sulla Terra, a volte invece può trasformarsi in una tempesta, in un pericolo».

«Quindi dentro questa canzone in cui si racconta la bellezza dei flutti, del viaggio sulle onde, si pone l’attenzione anche su di un mare che può diventare nero, insidioso, scuro e che ci impone una crescita, una reazione, una necessità di un cambiamento e di un’evoluzione».

Se Il Sol Dell’Avvenire evocava la luce utopica di un futuro migliore, Mare Nero ne rappresenta il lato oscuro. Un viaggio emotivo e notturno tra malinconia e speranza, dove la fuga diventa atto di resistenza e desiderio di rinascita, la lotta per una vita migliore di chi cerca il proprio posto nel mondo a partire dal mare.

SAMUEL, “MARE NERO”: TESTO DEL BRANO

Foto a cura di Alessandro Treves